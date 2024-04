Den prisbelønte forfatteren og ytringsfrihetsforkjemperen Salman Rushdie gir i dag boken «Kniv».

I boken skriver Rushdie for første gang, i detalj, om hendelsene 12. august 2022, da han ble forsøkt drept under en scenesamtale i delstaten New York. Angrepet skjedde over 30 år etter fatwaen som ble utstedt mot ham i kjølvannet av romanen Sataniske vers (1988).

Salman Rushdie Ekspander/minimer faktaboks Salman Rushdie er en britisk prisvinnende forfatter av indisk opprinnelse som er bosatt i New York.

Rushdie er mest kjent for kontroversen rundt hans roman «Sataniske vers» fra 1988, som mange muslimer oppfattet som blasfemisk og krenkende. Boken er forbudt i India og i flere muslimske land.

Uroen rundt boka eskalerte da Irans daværende leder ayatolla Khomeini dømte Rushdie og alle utgivere av boken til døden.

I 1991 var det attentat mot bokens japanske oversetter, Hitoshi Igarashi, og italienske oversetter, Ettore Capriolo. I 1993 var det også et attentat mot Rushdies norske forlegger William Nygaard. Igarashi ble drept, mens Capriolo og Nygaard overlevde.

Rushdie har levd med politibeskyttelse i en årrekke, og gikk lenge under dekknavnet Joseph Anton. I 1998 erklært den iranske regjeringen at den ikke lenger søkte dødsdommen fullbyrdet.

Rushdie har utgitt en rekke romaner etter «Sataniske vers». Hans bok «Maurerens siste sukk» fra 1995 ble imidlertid også forbud i India på grunn av harselering med en fremstående hindufundamentalisk politiker. (Kilde: Store norske leksikon)

Vil «slå tilbake»

– Jeg husker at jeg tenkte at jeg kom til å dø. Heldigvis tok jeg feil, sier Rushdie til BBC.

Han forteller at øyet som ble truffet av overfallsmannens kniv hang, nedover ansiktet hans «som et bløtkokt egg», og at tapet av det «opprører ham hver dag».

Dette er en av mange detaljer Rushdie snakker åpent om i boken. Boken er hans måte å bearbeide hendelsen og «slå tilbake» mot det som skjedde, sier han til BBC.

I et intervju med det amerikanske programmet 60 minutes som går på CBS snakker Rushdie om angriperen.

– Han og jeg hadde 27 sekunder sammen. Det var det, sier Rushdie til programmet.

Rushdie ble ifølge politiet knivstukket 12 ganger i løpet av de 27 sekundene. Flere steder på overkroppen, i halsen, i hånden og kanskje verst av alt: i høyre øyet, som han aldri vil se med igjen.

Salman Rushdie før angrepet i 2022. Foto: Rogelio V. Solis / AP

– Ante ikke hvordan han skulle drepe

Etter 18 dager på sykehus og tre uker i rehabilitering ble han skrevet ut. En av kirurgene sa til ham at Rushdie hadde vært både uheldig og heldig på samme tid.

«Hva er den heldige delen», spurte Rushdie, hvor kirurgen hadde svart: «Den heldige biten er at han som angrep deg ikke ante hvordan han skulle drepe noen med en kniv.»

Angriperen, en 24 år gammel muslimsk mann fra New Jersey, har erklært seg ikke skyldig i drapsforsøk. Han venter nå på rettssaken mot ham.

Gjerningsmannen har sagt at han så en video med Rushdie og ikke liker folk som er «uærlige».

Koblet til drapsforsøk i Norge

Rushdie sier også til BBC at kampen for ytringsfrihet er blitt vanskeligere, mye på grunn av den endrede innstillingen han ser hos mange unge.

– Hele poenget med ytringsfrihet er at man må tillate ytringer man ikke er enig i.

Etter angrepet har Rushdie vist seg svært lite offentlig. Han har heller ikke snakket noe særlig om hva som skjedde i pressen.

Salman Rushdie har også forgreininger til Norge. I 1993 ble forlegger William Nygaard skutt og forsøkt drept i Oslo.

Drapsforsøket ble raskt koblet opp mot Nygaards rolle som forelegger. Mens han var direktør for forlaget Aschehoug, var han en støttespiller for Rushdie da han ga ut romanen «Sataniske vers».

Irans åndelige leder ayatolla Khomeini avsa en dødsdom over forfatteren og alle som medvirket til å gi ut boken. Nygaard svarte da med å framskynde bokutgivelsen.