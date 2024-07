Den tiltalte anklages for å ha knivstukket den kjente forfatteren på en scene i New York i 2022.

Mistenkte Hadi Matar tiltales nå også for tre føderale anklager om terror. Det kommer frem i en tiltale offentliggjort onsdag, som er omtalt av flere medier.

I tillegg til å regne handlingen som terror, mener påtalemyndigheten at Matar har gitt materiell støtte til Hizbollah.

Hadi Matar nekter straffskyld på de nye anklagene.

Her kommer det for første gang frem hva aktoratet mener er gjerningsmannens motiv.

Kobler angrepet til Iran

Ifølge statsadvokaten handlet den amerikanske statsborgeren fra New Jersey på en fatwa, først utstedt i 1989, som Hizbollah senere har tilsluttet seg.

LEVER MED TRUSLER: Den indisk-britiske forfatteren Salman Rushdie har lenge levd med politibeskyttelse som følge av drapsordren som henger over ham. Foto: Tobias Schwarz / AFP

Den nå 35 år gamle drapsordren fra Irans ayatolla Khomeini, kom som en reaksjon på forfatteren Rushdies bok «Sataniske vers», som ble regnet som blasfemisk og bannlyst.

Da Rushdie deltok på en litteraturfestival i New York i 2022 stormet gjerningsmannen scenen og knivstakk Rushdie 12 ganger i løpet av 27 sekunder, ifølge politiet.

STUKKET FLERE GANGER: Salman Rushdie får hjelp etter knivangrepet i 2022. Videre ble han fløyet til sykehus. Foto: Joshua Goodman / AP

Rushdie ble såret på overkroppen, i halsen, i hånden og i det høyre øyet, som han aldri vil se med igjen.

– Vi påstår at i drapsforsøket på Salman Rushdie i New York i 2022, begikk Hadi Matar en terrorhandling i Hizbollahs navn, en terrororganisasjon utpekt av Iran, sier USAs justisminister Merrick Garland i en pressemelding ifølge AP.

Risikerer livstid

Matar er tidligere tiltalt for blant annet drapsforsøk og mishandling. Forsvareren uttalte at etterforskningen har dratt ut i tid, og at saken er kompleks.

– Matar vil fortsette med å forsvare seg og opprettholde sin uskyld, sier advokat Nathaniel Barone ifølge CNN.

Matar skal i retten neste gang den 7. august. Hvis han blir dømt, risikerer han livstid i fengsel, ifølge advokaten.

HEVDER USKYLD: Hadi Matar nekter for terroranklagene. Foto: Angela Weiss / AFP

Matar ble født i USA, men har dobbelt statsborgerskap i Libanon, der hans foreldre kommer fra, ifølge nyhetsbyrået AP.

Etter angrepet har det vært stilt spørsmål ved om Salman Rushdie fikk god nok politibeskyttelse på gjerningstidspunktet.

– Tenkte at jeg kom til å dø

Rushdie kom i vår ut med boken «Kniv», der han detaljert forteller om knivangrepet.

– Jeg husker at jeg tenkte at jeg kom til å dø. Heldigvis tok jeg feil, sa Rushdie til BBC i forbindelse med lanseringen av boken.

Salman Rushdie har også forgreininger til Norge. I 1993 ble forlegger William Nygaard skutt og forsøkt drept i Oslo.

Drapsforsøket ble raskt koblet opp mot Nygaards rolle som forelegger. Mens han var direktør for forlaget Aschehoug, var han en støttespiller for Rushdie da han ga ut romanen «Sataniske vers».