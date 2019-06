Russerne klipper vekk homofil sexscene fra Elton John-filmen

– Vi motsetter oss på det sterkeste beslutningen om å sensurere «Rocketman» på det russiske markedet, noe vi først ble kjent med i dag, skriver Elton John og filmskaperne på Twitter.

– Paramount Pictures har vært modige partnere og har latt oss skape en film som på ærlig og usminket vis gjenskaper Eltons ekstraordinære liv, heter det videre.

ELTON-FILMEN: Taron Egerton i rollen som Elton John. Foto: David Appleby / AP

Blant det russiske kinogjengere ikke får se, er scener der Elton John, spilt av Taron Egerton, har sex med mannlige partnere.

– At den lokale distributøren har funnet det nødvendig å klippe bort visse scener og dermed nekter publikum å se filmen slik den var tenkt, viser på trist vis hvilken splittet verden vi fortsatt lever i og hvordan den på så grusomt vis nekter å akseptere kjærlighet mellom to mennesker, skriver den 72 år gamle britiske stjernen på Twitter.

Elton John har markert seg som en sterk forkjemper for homofiles rettigheter og har tidligere protestert mot en russisk lov som forbyr spredning av «homoseksuell propaganda».

Irritert skuespiller

Hovedrolleinnehaver Taron Egerton (29) er også meget skuffet over russernes sensurering, men kanskje enda mer skuffet over å høre det via andre på samme dag som filmen slippes.

– Jeg kan ikke tolerere denne beslutningen og jeg er skuffet over at jeg ikke har visst om dette tidligere, så jeg kunne protestert. Kjærlighet er kjærlighet. Ingen kompromisser, skriver han på Instagram.

Det russiske distribusjonsselskapet bekrefter overfor TASS at deler av filmen er sensurert.

– Ja, filmen er tilpasset russisk lov, opplyser Central Partnership.

– Filmselskapene burde ikke akseptere dette

Ingvild Endestad er leder i FRI (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold). Hun er oppgitt da NRK ringer for å høre hva hun tenker om sensur-saken.

SYNES DET ER BEKYMRINGSVERDIG: Ingvild Endestad. Foto: FRI

– Det er bekymringsfullt at viktige deler av disse historiene blir sensurert vekk.

Russernes sensur av «Rocketman» er ikke et enestående tilfelle.

To minutter av Queen-filmen «Bohemian Rhapsody» ble for eksempel klippet vekk i Kina.

Også i Malaysia kuttet de vekk kjærlighetsscener med Freddie Mercury og andre menn.

– Jeg synes ikke filmselskapene burde akseptere dette. Vi vet at forholdene for homofile og transpersoner er stadig verre i Russland. Musikk og film kan spille en viktig rolle for å endre folks holdninger. Det kan være et sted der minoriteter kan finne noen å kjenne seg igjen i.