– Jeg må innrømme at min første reaksjon var Hæ?! Er det dette de velger å gjøre med USAs første kvinnelige visepresident?

Bildet KK-redaktør Ingeborg Heldal omtaler er det amerikanske motemagasinet Vogues nyeste forside, med kommende visepresident Kamala Harris. Bildet som hele moteverdenen snakker om akkurat nå, og som vekker debatt i USA.

KRITISK: Redaktør i KK Ingeborg Heldal slakter VOGUE-coveret av Kamala Harris. Hun mener det verken utstråler varme eller kraft.

Både stylingen, fremtoningen og hudfargen diskuteres, i magasinet som blir omtalt om motebibelen.

Vogue skriver i en artikkel om coveret at stylingen med blant annet svarte converse-sko var Harris' egen ide, og at bildet er en hyllest til hennes universitetsdager.

Flere rådgivere til Harris har derimot vært kritiske til valg av coverbildet, og ønsket et annet coverbilde. All kritikken og oppstandelsen rundt bildet har ført til at det amerikanske magasinet fronter et alternativt cover på nettsiden, hvor Harris framstår mer klassisk i stilen.

– Som tatt på senga

Ragnhild Brochmann, motekulturhistoriker og spaltist i Morgenbladet, liker imidlertid både stylingen, stilen og estetikken i coverbildet.

– Vi får et bilde av en avslappet Kamala som ser nesten ut som tatt på senga, fremfor en kvinne i klassisk maktpositur. Jeg tenker at det er veldig modig valg, og et veldig interessant valg.

Hun mener at Vogue har valgt et bilde av en politiker som man ikke forventer seg, at det fremstår som jordnært og hverdagslig.

Ingeborg Heldal mener derimot at bildet mislykkes med uttrykket.

– Jeg er helt med på Powersuit-converse-greia, men selve bildet er så uglamorøst og utstråler hverken varme eller kraft i mine øyne. Og dette er tross alt Kamala Harris på Vogue. Da er det lov å høye forventninger, skriver Heldal til NRK.

Og hun legger til:

– De har hun som neste uke blir verdens mektigste kvinne, tilgang på det ypperste av fotografer og stylister, også velger de noe framstår som rotete og nesten litt uferdig.

HUDDISKUSJON: Mange mener at Kamala Harris bevisst er gjort lysere i huden på Vogue sitt coverbilde. Her er hun fotografert i en mindre regissert setting. Foto: JEFF KOWALSKY

Reaksjoner på lysere hudfarge

Mange og sterke reaksjoner har kommet på Harris' hudfarge på bildet. Britiske The Guardian skriver at mange mener bildet fremstiller Kamala Harris med en lysere hudfarge enn hun egentlig har.

MOTEHISTORIKER: Morgenbladets spaltist og motekultur-historiker Ragnhild Brochmann hyller Kamala Harris-forsiden. Hun mener det heller ikke er verdt å kritisere hudfargen på bildet. Foto: Javier Auris / NRK

Ragnhild Brochmann, som også er forfatter og illustratør, er ikke enig i at det er tilfelle.

– Nei, jeg føler det er sånn man reagerer når man ikke forstår estetikken, med litt dramatisk lyssetting for å gi effekt og varmere toner. Man kan ikke bare sammenligne dette bildet med et bilde fra Kongressen eller ved en talerstol, det er en annen type bilde, en annen type estetikk.

– Det er veldig lett å slenge ut krenkelsesalarmen, i stedet for å prøve å forstå hva man har forsøkt å skape med bildet.

– Trenger ikke reflektere kaos

Brochmann mener bildet er ekstra interessant, med dagens politiske bakteppe i USA, og svært spente tilstander.

– Dette bildet viser et menneske som jobber og står på, i stedet for en kvinne som står der mektig, trygg og fullstendig suveren. Og nettopp trygg og suveren tror jeg de fleste vet at hverken Joe Biden eller Kamala Harris eller noen i Senatet er akkurat nå.

Men Ingeborg Heldal gir seg ikke med kritikken, og mener det går kan å skille politikk og estetikk.

– Selv om USA og verden befinner seg i en kaotisk tid, behøver ikke det reflekteres på Harris' første Vogue-cover.