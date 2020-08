– Det har vært fire ganger så mye arbeid for fire ganger så lite inntekt, men veldig rikt for kropp og sjel, og mye bedre enn å sitte hjemme og sutre, sier Sondre Lerche.

Han legger til at det har vært en nydelig opplevelse å få spille så mange minikonserter – spesielt siden han nå har gitt ut et nytt album, «Patience».

– Det å slippe en plate som blir såpass godt mottatt som «Patience», gjør jo også at lysten til å møte publikum er ekstra stor, og gjensynsgleden tilspisset.

Noe lignende ville han ikke hatt mulighet til å gjøre i USA, mener Lerche.

Skrevet om i musikkmagasinet «Rolling Stone»

Det verdensberømte musikkmagasinet Rolling Stone har lagt merke til nordmannens suksess og forteller om hvordan det at han dro fra USA før koronapandemien, reddet Sondre Lerches karriere.

– Dette hadde overhodet ikke vært mulig i USA. Manageren min i USA har sagt: «Ikke kom tilbake. Her vil det ta lang tid før noe kan skje».

I oktober 2019 flyttet Sondre Lerche fra New York til Los Angeles, men så kom koronakrisen i mars 2020. Artisten som i mange år har bodd i USA, vendte hjem.

«While covid-19 cases in the U.S. continue to surge and cripple live music, Norwegian musician Sondre Lerche is busy playing shows in his home country, crediting his ability to do so with an untranslatable Norwegian word», skrives det i magasinet.

KASSEGITAR OG LEIEBIL: På grunn av lave smittetall i Norge har Sondre Lerche reist rundt med kassegitar og leiebil og holdt konserter innenfor trygge smitterammer. Foto: Jen Steele

– Jeg kan tjene litt penger og holde meg flytende, det ser ikke ut som det hadde vært mulig i USA nå, sier Sondre Lerche til Rolling Stone.

Han forteller at dugnaden nordmenn gjorde ved å stenge ned i mange uker, gjør det mulig å reise rundt og holde små konserter nå.

Hva i huleste er dugnad?

Rolling Stone bruker mye plass på å forklare hva ordet dugnad betyr. Et begrep de mener ikke er mulig å oversette, fordi ordet ikke finnes på engelsk.

At norsk dugnadsånd sammen med en streng koronapolitikk har skapt muligheter for å overleve som musiker, mener Rolling Stone er så interessant at de har laget en featureartikkel om saken.



Det var i mars Sondre Lerche reiste tilbake til Norge. At han nå kan ha kreativ frihet og reise rundt og spille, gir han den norske håndteringen av pandemien all ære for, skriver Rolling Stone.

Etter at Norge hadde slått ned smitten, kunne han reise på turné i hele landet med bare en gitar, koffert og leiebil.

SAMARBEIDER: Sondre Lerche gir ut en låt sammen med Aurora denne uken. Foto: William Glandberger, Øyafestivalen

Gir ut låt med Aurora Aksnes denne uken

Han er nå midt i turneen, der han skal spille 40 show over hele Norge i sommer – noen ganger to forestillinger per kveld, for å sikre at det ikke blir for mye publikum om gangen.

Denne helgen skulle Øyafestivalen ha blitt arrangert. I stedet blir det en digital festival, der Sondre Lerche skal spille en ny låt, «Alone In The Night», med artisten Aurora.

– Det er en låt jeg opprinnelig skrev til «Patience»-albumet. Da Øya tok kontakt og ville at jeg skulle sette i gang et samarbeid til deres stream, kom jeg til å tenke på denne, og at Auroras stemme og nærvær ville løfte sangen.

Lerche mener låten er annerledes enn noe annet han har gitt ut.

– Det er ikke ofte jeg samarbeider med andre artister. Aurora er i særklasse. Hennes siste låt, «Exist For Love», er en av mine favoritter i år.