Rocker videre fra graven

Men det faktum at den legendariske amerikanske vokalisten Ronnie James Dio døde 16. mai 2010 i Houston etter noen måneders kamp mot magekreft er ingen uoverkommelig hindring.

Han opptrer nå på konsertsteder verden over som en del av turneen «Dio Returns», og etter planen kommer han – eller rettere sagt hans hologram – til Norge i 2018.

Det at en artist dør eller pensjonerer seg trenger nemlig ikke lengre å bety slutten på opptredener foran store folkemasser.

Hologram-teknologien gjør at publikum kan gå på konsert og oppleve en temmelig levende tredimensjonal datafremstilling av en artist som ikke er tilstede. Godt hjulpet av gamle vokalklipp beveger den virtuelle artisten seg rundt på scenen og synger gamle sanger om igjen – gjerne med fullt band til stede.

Flere gjør comeback

Mange har fått med seg Michael Jacksons (1958–2009) hologram-opptreden under Billboard Music Awards i 2014:

VIDEO: Michael Jackson under Billboard Music Awards fem år etter sin død.

Men nå tas steget fra påkostede enkeltopptredener til rene turneer. Å oppleve ikoniske artister som Roy Orbison (1936–1988) og Frank Zappa (1940–1993) i levende live i våre dager er umulig. Men ved hjelp av hologramteknologien gjør de begge comeback som turnéartister i 2018.

Den digitale utgaven av Dio, som beveger seg rundt på scenen og «framfører» opptak av sin egen vokal, kompes av musikere som spilte med Dio mens han var i live.

Jeff Pezzuti, som er toppsjef i Eyellusion, et verdensledende firma på hologram-underholdning, sier at de ikke viser fram gamle konsertvideoer. Alt – bortsett fra vokalen – er skapt fra bunnen av.

– Vi vil at det skal føles levende. Det er umulig å få Ronnie tilbake på scenen, men vi prøver å fange viktige elementer i hans sceneframtoning og lage noe som fans synes er gøy, sier han til NRK.

VIDEO: Slik ser det ut når Dios hologram opptrer foran publikum.

Laber interesse

Men hvor åpne er publikum for slike opplevelser?

Etter planen skulle Dios hologram opptre på Rockefeller i Oslo i desember, men konserten ble avlyst på grunn av manglende interesse hos publikum. Nå gjøres det et forsøk på en ny runde med konserter i Skandinavia på nyåret.

Konsertansvarlig Martin Nielsen i Live Nation forteller hva som skjedde:

– Vi syntes det var et interessant konsept som var verdt å prøve. Men vi så raskt at det var en ekstrem skepsis fra de besøkende. Og da tenker man seg kanskje om to ganger før neste gang vi arrangerer noe sånt, sier Nielsen til NRK.

Konsertansvarlig Martin Nielsen i Live Nation: – Jeg tror aldri at en hologramkonsert kan komme på nivå med en livekonsert. Foto: Oddvin Aune / NRK

– Hvordan var reaksjonene?

– Veldig blandede. Vi fikk kommentarer fra folk som mente at dette virket bare som en måte å tjene penger på. Det var ingen interesse for det som var vår forhåpning – å gi publikum en unik konsertopplevelse, sier konsertarrangøren.

Martin Nielsen vil ikke være for negativ til fenomenet hologram-konserter, men mener at det er noen mangler:

– Jeg tror aldri at de kan komme på nivå med en livekonsert. Om du er på en vanlig konsert, så er det mange ting som avgjør hvordan du husker den: Type fans, type kveld, hvordan energien var mellom publikum og artist; Alt dette er med på å gjøre at hver konsert er unik. Jeg er tvilsom til om du kan nå det med et hologram. Uansett hvor glade publikum er, kommer responsen fra artisten – eller hologrammet – til å være helt lik, sier han.

Samtidig ser Nielsen fordelene med å oppleve artister som man aldri hadde muligheten til å få se.

– Sammenlignet med å sitte i sofaen og se en konsert-DVD så får du jo en bedre opplevelse av å se et hologram sammen med et liveband i et mørkt, svett lokale. Men du er likevel ikke helt oppe på nivået til en liveopptreden.

VIDEO: Konserthologrammets gjennombrudd skjedde under festivalen Coachella i USA i 2012 da artisten Tupac Shakur (1971-1996) opptrådte i digital utgave.

Virtuelle minnesmerker

Artisten Jono El Grande er en svoren fan av Frank Zappa, som også får en hologram-turné til sin ære i 2018.

El Grande er entusiastisk ved tanken på å se sitt store idol opptre post mortem, og tenker at en hologramkonsert er noe som kler den avdøde avantgarde-rockeren meget bra.

– Zappa var en pioner når det gjelder ny teknologi, så dette er helt i hans ånd. Planene har blitt tatt godt imot av fansen, og alle skjønner at dette er noe han ville syntes var spennende, sier han til NRK.

Jono El Grande er ikke med på tanken at slike konserter kan være makabre.

– Det er mange som har diskutert det etiske ved å gjenskape avdøde artister. Men husk at nostalgi er en sterk følelse, og dette blir virtuelle minnesmerker for fans. Foreldre kan ta med sine barn og vise dem hva man likte som barn. De gode gamle artistene dør ut en etter en, og mange av dem var unike i å skape popen og rockens historie. Det er viktig å få vist dem fram på nytt for nye generasjoner, sier han.

Gull for økonomien

Jeff Pezzuti i Eyellusion forteller at han rett som det er hører kritikk fra folk som mener at hologramkonserter er en morbid oppfinnelse.

Jeff Pezzuti, som er toppsjef i Eyellusion, kan bli irritert når folk oppfatter hologramteknologien som morbid.

– Jeg skal være ærlig: De som snakker på den måten vet ikke hva vi prøver å skape. Det vi prøver å gjøre er å feire artisten. Men det må ikke framstå som en gimmick, det må være taktfullt. Når man lager hologramunderholdning av en artist som nettopp har dødd, må man la fansen skjønne at dette gjøres kun for å feire vedkommende.

Pezzuti har ubegrensede forventninger til hvor stort fenomenet hologramkonserter kan bli. Og det er ikke bare døde artister som kan bli sendt ut på turné in absentia. Medlemmene i The Rolling Stones har en snittalder på 74 år, og kan neppe turnere for evig.

Likevel kan de fortsette å tjene grovt på verdensturneer, samtidig som de sitter hjemme i sin egen stue og drikker te.

– Mange band og artister vil snart slutte å turnere av naturlige årsaker. Vi kan få dem inn i et av våre studioer og filme en opptreden med dem. Så kan vi gjøre bandmedlemmene til flere separate hologrammer på scenen. Dermed kan vi bringe videre artistenes livsverk uten at de trenger å være der live, sier han.

Familien etter Frank Zappa (1940-1993) står bak hologramturnéen som skal finne sted neste år. Den meritterte gitaristen Steve Vai, som spilte med Zappa, er hyret inn til konsertene. Foto: Henrik Laurvik / NTB scanpix

For musikernes økonomi kan dette være gull.

– Liveopptredener er opp mot 80 prosent av artistenes inntekter. Og når de ikke lengre kan turnere, så kan vi glede fans over hele verden. Det er vinn-vinn for alle.

Benny Andersson i bandet Abba sier seg helt enig i dette. Svenskene har ikke vært på turné på 40 år, men snart skal 1979-utgaven av bandet turnere Australia som digitale hologrammer.

– Vi kan være på scenen samtidig som jeg er hjemme og lufter hundene mine, sier Andersson.

Martin Nielsen i Live Nation vil helst ikke være for negativ i frykt for å senere måtte sluke sine ord.

– Jeg tror absolutt at jo mer virkelig du får slike konserter, jo mer attraktive blir de. Men inntil man er overbevist så er man skeptisk, det er vel menneskets natur.