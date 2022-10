Rekordinnsamling for TV-aksjonen

Klimaaktivister smurte potetmos på Monet-maleri

Aktivistgruppa Letzte Generation melder selv på sin Twitter-konto at de har kastet potetmos på Monet-maleri på et museum i Tyskland.

– Hvis det skal et bilde til – med potetmos eller tomatsuppe kastet på – for å få samfunnet til å huske at fossilt drivstoff dreper oss alle, da gir vi dere potetmos på et bilde, skriver gruppa på Twitter.

Ifølge byrået DPA skjedde hendelsen på Museum Barberini i Potsdam. Det er fortsatt usikkert om maleriet, Les Meules, eller høystakker, er skadet for godt, ifølge byrået.

Claude Monet var en kjent fransk kunstner. Verkene av høystakker er blant hans mest anerkjente.