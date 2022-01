Reiste til Norge for å ta gatebilder – har to millioner TikTok-følgere

Rebel Wilson er vert for Bafta

Den australske skuespilleren, komikeren, sangeren og forfatteren Rebel Wilson blir vert for årets Bafta-utdeling.

The British Academy of Film and Television Arts er Storbitannias viktigste pris for film og TV-serier. Årets utdeling er den 75. og prisene deles ut 13. mars i Royal Albert Hall.

Rebel Wilson er mest kjent for rollen sin i komedien «Bridesmaids» og som Fat Amy i trilogien «Pitch Perfect». Hun har vært nominer til og har vunnet en rekke priser. Wilson var vert for MTV Movies Awards i 2013.