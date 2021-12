Reiser til Sverige for å se Spider-Man

– Det er helt håpløst.

Det sier Sindre Shjetne Valheim. Han og kompisen Simen Westgaard hadde gledet seg til å se filmen «Spider-Man: No way home» på kino i jula.

Filmen skulle etter planen svinge seg over kinolerretet fra 14. desember.

Norske kinoer er ikke stengt, men med de siste koronatiltakene må de vise filmer med redusert kapasitet.

På grunn av dette valgte de norske distributørene av «Spider-Man: No Way Home» å utsette den norske premieren til midten av januar, tidligst.

Det til tross for at filmen hadde premiere som planlagt i store deler av verden.

– Jeg ble ganske sint da jeg fant ut at filmen var utsatt i Norge, forteller Valheim

DRO PÅ KINO: Selv om filmen ikke vises på norske kinoer, stoppet ikke det kompisene Simen og Sindre i å se Spider-Man. Foto: Privat

Dro til Sverige

Guttene så ingen andre løsninger enn å dra til Sverige for å se filmen på kino.

Å vente på norsk premiere var uaktuelt for kompisene. Internett er full av små avsløringer om filmen, som ifølge dem er umulige å unngå når det er så lang ventetid.

– Det kan ødelegge mye av film og kinoopplevelsen, om du får vite ting om filmen på forhånd, sier Valheim.

De satt seg i bilen, og kjørte over grensa. Reisen dokumenterte de på TikTok

– Folk har ledd litt av oss, men jeg har også venner som har bestilt billetter selv, forteller vennene.

Selv om det tok halvannen time å krysse grensa, er ikke vennene i tvil om at det var verdt det.

– Det var en liten pris å betale, sier Westgaard

Sletter sosiale medier

Samra Avdagić pleier daglig å legge ut illustrasjoner av figurer fra Marveluniverset på Instagram og TikTok. Det er det slutt på nå.

TEGNER: Samra Avdagić er stor fan av Spider-Man, nå unngår hun sosiale medier i frykt for å få filmens handling avslørt. Foto: Munevver Yildiz / NRK

– Jeg hadde blitt utrolig skuffet om noe av filmen skulle blitt røpet for meg. Det hadde ødelagt opplevelsen av filmen.

Hun har tatt aktive grep for å unngå å få filmens hendelser avslørt. Blant annet har hun prøvd å sabotere utforsk-siden på Instagram, hvor appen gjerne viser ting den tror du vil like.

Avdagić har begynt å like innlegg for å ødelegge algoritmene, slik at hun ikke skal få opp Spider-man-innhold på utforsk-siden.

– Jeg har slettet YouTube-appen, og jeg har sluttet å bruke TikTok og Twitter.

Satte kinorekord

Billettsalget på kinoer verden over har vært sterkt preget av pandemien de siste to årene. I USA hadde ingen filmer hittil klart å dra inn over 900 millioner kroner åpningshelgen.

Den siste «Spider-Man»-filmen var ikke ventet å være noe unntak da den ble lansert før helgen.

Det viste seg ikke å stemme.

På verdensbasis dro den inn over 3,5 milliarder kroner den første helgen, ifølge Variety. I Nord-Amerika tjente den hele 2,3 milliarder kroner.

Filmen er dermed den tredje mest innbringende i en åpningshelg noensinne, kun slått av studiofellene «Avengers: Endgame» og «Avengers: Infinity War».

I motsetning til mange andre storfilmer som har blitt lansert gjennom pandemien, starter «Spider-Man: No Way Home» eksklusivt på kino. Det er dermed ikke mulig å samtidig få tilgang til den via en strømmetjeneste.

Åpner «mulitiverset»

Røpevarsel: hvis du ikke vil vite om innholdet i trailerne til «Spider-Man: No Way Home», ikke les videre:

SPIDER-MAN: Det er knyttet mye forventninger til den nye Spider-Man filmen, blant annet returen av skikkelser fra gamle filmer. Foto: AP

«Spider-Man: No Way Home» har høstet et enormt engasjement i forkant av lanseringen.

Hovedrollen spilles av britiske Tom Holland, men han er ikke den første som svinger seg mellom skyskrapere på det store lerretet.

Hollywood-ynglingene Tobey Maguire og Andrew Garfield har begge kledd seg i blå og rød lateks de siste 20 årene.

Med denne filmen åpner Marvel det såkalte «multiverset». Bilder fra trailerne viser at skurker fra de gamle utgavene av Spider-Man gjør sin retur. I et inferno av røyk, betong og eksplosjoner må han kjempe mot legender som The Green Goblin, Dr. Octopus og Electro.

Det er foreløpig uklart om Maguire og Garfield vil medvirke.

RETUR?: Tobey Maguire har tidligere hatt rollen som Spider-Man, vil han dukke opp i den nye filmen?

Vil ikke svare

Det er SF Studios som distribuerer «Spider-Man: No Way Home» i Norge.

Katrine Aamodt, som leder selskapets markedsføring i Norge, vil ikke kommentere saken overfor NRK.

NRK har via Aamodt kontaktet filmens produksjonsselskap, Sony for kommentarer. Vi har ennå ikke lykkes i å få et svar.

Da NRK snakket med SF Studios forrige uke henviste de til et Facebook-innlegg.

«Den er verdt å vente på!», skrev selskapet om filmen.