Artisten, kjent for blant annet låtene «Super Bass» og «Anaconda», skal angivelig ha blitt pågrepet på flyplassen i Amsterdam.

Nederlandske De Telegraaf melder at en amerikansk kvinne ble pågrepet ved grensekontrollen på Schiphol, mistenkt for besittelse av et lettere narkotisk stoff.

Nicki Minaj på Met-gallaen i New York 6. mai i en gul kreasjon med blomster. Foto: Andrew Kelly / Reuters /NTB

En talsperson for militærpolitiet bekrefter pågripelsen av en amerikansk kvinne og at saken er under etterforskning, men bekrefter ikke at det dreier seg om artisten.

BBC viser til en video Minaj selv filmet, der man skal kunne høre en politibetjent si «Du er arrestert».

Deler video om bagasje-søk

Nicki Minaj har også delt en video av en dialog med en flyplassansatt på sin Instagram-konto der hun har 229 millioner følgere.

Videoen Nicki Minaj har delt på sin Instagram-profil lørdag kveld. Du trenger javascript for å se video. Videoen Nicki Minaj har delt på sin Instagram-profil lørdag kveld.

I videoen ser man en mann som ser ut til å være en funksjonær stå utenfor bilen Minaj sitter i.

– Politibetjenten sier at vi må laste av all bagasjen og gjennomsøke all bagasjen din. Jeg beklager at jeg må fortelle deg dette, sier mannen.

Minaj spør hvorfor de ikke gjennomsøkte bagasjen før de lastet den på flyet, og hvorfor de vil gjøre dette nå.

Minaj på «Barbie»-premiere i Los Angeles i juli 2023. Hun og Ice Spice har låten «Barbie World» som sampler den norsk-danske gruppen Aquas «Barbie Girl» i filmen. Foto: Chris Pizzello / AP / NTB

– Fordi du filmet ham. Han tror ikke på at du ikke har mer enn det du sier, svarer mannen.

– Han spurte meg om jeg hadde mer i de veskene. Jeg sa nei, så spurte jeg «hvor er bagene mine?». De tok bagene mine og lastet dem på flyet før jeg kunne vite hvilke som var på flyet, sier Minaj tilbake.

Skal ha sendt politimøte direkte

Rapperen holdt konsert i Amsterdam torsdag kveld, der hun ifølge De Telegraaf kom to og en halv time for sent.

Daily Mail skriver at Minaj livestreamet det nevnte møtet med politibetjenten. De har publisert et klipp der en mann i politiuniform sier «Gå inn i bilen først».

Stemmen som høres ut som Minaj svarer «Nei, jeg trenger en advokat. Jeg vet ikke hvor jeg skal».

– Du kommer til å få en advokat på kontoret. Du kan kontakte en advokat fra kontoret. men først må du gå inn i bilen, svarer politiet.

Minaj skal etter planen opptre i Manchester lørdag kveld og i Birmingham søndag.

Artistens pressekontakt har ikke besvart BBC henvendelse om hendelsen.