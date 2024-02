Den 66. utgaven av Grammy-utdelingen gikk av stabelen i Los Angeles i natt.

For fjerde året på rad stilte komiker Trevor Noah på scenen som vert der han ønsket stjernene velkommen inn fra den røde løperen.

Ble tatt i håndjern

Rapperen Killer Mike vant i alt tre Grammy-priser, på førfesten før hovedshowet startet i natt.

Han vant alle kategoriene har var nominert i rap- kategorien: beste rap-album, beste rap-opptreden og beste rap-låt.

Killer Mike vant i alt tre Grammy-priser i natt. Foto: DAVID SWANSON / Reuters

Deretter ble han ført bort fra stedet i håndjern av politiet, melder Hollywood Reporter. Årsaken til hendelsen er ikke kjent.

Ble historisk

På forhånd var det ventet at Taylor Swift skulle gjøre det godt. Avtrykket til den amerikanske artisten ble raskt satt på Grammy-scenen.

Taylor Swift skrev historie under nattens Grammy-utdeling. Nå har hun vunnet prisen for årets album fire ganger. Foto: Mike Blake / Reuters

Taylor Swift startet med å vinne prisen for beste popvokalalbum for «Midnights», og dermed sin 13. Grammy-pris.

Samtidig røpet hun at et nytt album er på trappene.

– Jeg vil si takk til fansen ved å dele en hemmelighet, nemlig at mitt nye album kommer 19. april. Det heter «The Tortured Poet’s Department», sa artisten da hun mottok prisen.

Deretter skrev Swift seg inn i historiebøkene da hun vant årets album for «Midnights».

Hun er nå den første artisten som har vunnet prisen fire ganger.

Billie Eilish inntok scenen da hun ble tildelt årets sang under Grammy-utdelingen natt til mandag. Foto: Mike Blake / Reuters

Prisen for årets låt gikk til Billie Eilish for sangen «What Was I Made For». Sangen er fra storfilmen «Barbie» som hadde premiere i fjor sommer. Miley Cyrus tok også hjem to Grammys i natt.

Først vant hun beste pop-soloopptreden for «Flowers», deretter vant hun årets plateinnspilling med samme låt.

Grammy-vinnere 2024 Ekspander/minimer faktaboks Årets album – album of the year Jon Batiste: «World Music Radio»

boygenius: «the record»

Miley Cyrus: «Endless Summer Vacation»

Lana Del Rey: «Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd»

Janelle Monáe: «The Age Of Pleasure»

Olivia Rodrigo: «GUTS»

Taylor Swift: «Midnights» (Vinner)

SZA: «SOS» Årets sang – song of the year Lana Del Rey: «A&W»

Taylor Swift: «Anti-Hero»

Jon Batiste: «Butterfly»

Dua Lipa: «Dance The Night» (From Barbie The Album),

Miley Cyrus «Flowers»

SZA: «Kill Bill»

Olivia Rodrigo: «Vampire»

Billie Eilish: «What Was I Made For?» [From The Motion Picture «Barbie»] (Vinner) Årets nykommer – best new artist Gracie Abrams

Fred again..

Ice Spice

Jelly Roll

Coco Jones

Noah Kahan

Victoria Monét (Vinner)

The War And Treaty Årets plateinnspilling – record of the year Jon Batiste: «Worship»

boygenius: «Not Strong Enough»

Miley Cyrus: «Flowers» (Vinner)

Billie Eilish: «What Was I Made For?» [From The Motion Picture «Barbie»]

Victoria Monét: «On My Mama»

Olivia Rodrigo: «Vampire»

Taylor Swift: «Anti-Hero»

SZA: «Kill Bill» Beste pop-soloopptreden – Best Pop Solo Performance Miley Cyrus: «Flowers» (Vinner)

Doja Cat: «Paint The Town Red»

Billie Eilish: «What Was I Made For?» [From The Motion Picture «Barbie»]

Olivia Rodrigo: «Vampire»

Taylor Swift: «Anti-Hero» Beste popduo/gruppeopptreden – Best Pop Duo/Group Performance Miley Cyrus Featuring Brandi Carlile: «Thousand Miles»

Lana Del Rey Featuring Jon Batiste: «Candy Necklace»

Labrinth Featuring Billie Eilish: «Never Felt So Alone»

Taylor Swift Featuring Ice Spice: «Karma»

SZA Featuring Phoebe Bridgers: «Ghost In The Machine» (Vinner) Beste tradisjonelle popvokalalbum – Best Traditional Pop Vocal Album Liz Callaway: «To Steve With Love: Liz Callaway Celebrates Sondheim»

Rickie Lee Jones: «Pieces Of Treasure»

Laufey: «Bewitched» (Vinner)

Pentatonix: «Holidays Around The World»

Bruce Springsteen: «Only The Strong Survive»

(Various Artists): «Sondheim Unplugged (The NYC Sessions), Vol. 3» Beste popvokalalbum – Best Pop Vocal Album Kelly Clarkson: «Chemistry»

Miley Cyrus: «Endless Summer Vacation»

Olivia Rodrigo: «GUTS»

Ed Sheeran: «-» (Subtract)

Taylor Swift: «Midnights» (VINNER) Beste dans/elektroniske opptak – Best Dance/Electronic Recording Aphex Twin: «Blackbox Life Recorder 21F»

James Blake. «Loading»

Disclosure: «Higher Than Ever Before»

Romy & Fred again..: «Strong»

Skrillex, Fred again.. & Flowdan: «Rumble» (Vinner) Beste danse-/elektroniske musikkalbum – Best Dance/Electronic Music Album James Blake: «Playing Robots Into Heaven»

The Chemical Brothers: «For That Beautiful Feeling»

Fred again..: «Actual Life 3 (January 1 – September 9 2022)» (Vinner)

Kx5: «Kx5»

Skrillex: «Quest For Fire» Full oversikt over Grammy Awards-vinnerne finner du her.

Fjernet Aqua som vinner

Flere nordmenn sto også oppført på nominasjonslisten før kveldens Grammy-utdeling i USA. Blant de nominerte var dansk-norske Aqua. I den forbindelse oppstod det forvirring.

Ifølge VG het det i et innlegg på Grammys egen X/Twitter at låten «Barbie World» med Aqua, Ice Spice og Nicki Minaj hadde vunnet i kategorien beste rap-låt.

Kort tid etter ble innlegget fjernet. I et nytt innlegg heter det at «Scientists & Engineers» med Killer Mike, Future, Andre 3000 og Eryn Allen Kane er vinneren i kategorien.

Aqua nådde heller ikke opp i kategorien beste sang skrevet for et visuelt medium. Der vant «What Was I Made For» fra storfilmen «Barbie».

Sammen med Nicki Minaj og Ice Spice nådde ikke Aqua opp i kategorien beste rap-låt under nattens Grammy-utdeling.

Flere nominasjoner til Norge

Blant de nominerte under nattens utdeling var også lydteknikeren og musikkprodusenten fra Skien, Morten Lindberg. Han vant sin første Grammy i 2020. Ellers har han også vært nominert 43 ganger tidligere.

I år var han nominert i kategorien årets produsent blant annet for arbeidet på «The Trondheim Concertos» og «Yggdrasil», men han vant ikke denne gangen.

Morten Lindberg vann sin første Grammy-pris i 2020. Foto: FREDERIC J. BROWN / FREDERIC J. BROWN / AFP

Den norske låtskriveren Caroline Ailin fra Bodø er nominert i to kategorier. Hun vant verken i kategorien beste sang skrevet for et visuelt medium eller årets sang. Hun var nominert for låten «Dance The Night» med Dua Lipa i begge kategorier.

Den norske fiolinisten Peter Herresthal og komponisten Helge Sten var også nominert. Herresthal var nominert i kategorien beste klassiske kompendium for «Mazzoli: Dark With Excessive Bright», samt beste moderne klassiske komposisjon for samme verk.

Sten på sin side var nominert i kategorien beste konstruerte album. Ingen av de to vant denne gangen.