Mandag kveld norsk tid ble den amerikanske artisten Robert Sylvester Kelly, også kjent som R. Kelly, funnet skyldig i en føderal domstol i USA.

Rettssaken mot ham ble avsluttet forrige uke. Kelly, som blant annet er kjent for sangen «I believe I can fly», var tiltalt for en rekke overgrep, flere av dem mot mindreårige. Tiltalen ble også utvidet til å omfatte menneskehandel.

Aktor Elisabeth Geddes oppsummerte seks uker med vitnemål fra 45 vitner og annet bevismateriale i sitt avslutningsinnlegg.

Påtalemyndigheten mener den 54 år gamle megastjernen i årevis beordret medarbeidere til å skaffe ham mindreårige han kunne utnytte. Kelly skal ha styrt sine sjåfører, livvakter og assistenter som et kriminelt nettverk, mener Geddes.

– Tiltalte lagde reglene, mengder av regler, og forlangte total lydighet, sa Geddes i sitt avslutningsforedrag.

Juryen ba om mer informasjon

Siden 2019 har Kelly sittet fengslet i Metropolitan Detention Center, i Brooklyn i New York.

Fredag 24. september begynte juryen diskusjonene etter den omfattende rettssaken. De satt sammen i fire timer, før de tok fri for helgen, ifølge CNN.

Ifølge TV-kanalen skal juryen ha bedt om mer informasjon knyttet til et par vitner, samt en plantegning over musikkstudioet Kelly disponerte i Chicago på 90-tallet, før de trakk seg tilbake.

Aktor mener rekrutteringen av unge gutter og jenter skal ha foregått på konserter, kjøpesentre og fast food-restauranter, tilbake til 90-tallet.

Et av vitnene i rettssaken, som møtte Kelly som 16-åring, fortalte at artisten skal ha slått henne i ansiktet til hun besvimte og tvunget henne til oralsex.

Kelly skal også ha krevd at hun gikk med musefletter og hadde på seg speiderkostyme når de hadde sex.

R. Kelly nekter straffskyld. Foto: JANE ROSENBERG / Reuters

Nekter straffskyld

Kelly avviser tiltalen om å ha ledet et organisert kriminelt nettverk, og hevder at ofrene som har vitnet mot ham, er groupies som var ute etter å utnytte hans formue og berømmelse. Han mener metoo-bevegelsen førte til at de tidligere tilhengerne vendte seg mot ham.

Det var kort tid etter dokumentaren «Surviving R. Kelly», hvor flere kvinner sto frem i 2019, at Kelly ble tiltalt. Ifølge CourtTV skal Kellys forsvarer Nicole Becker ha uttalt at flere av ofrene i saken skal ha visst «akkurat hva de ble med på».