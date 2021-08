Vitne i R. Kelly-saken: – Krevde at jeg gikk med musefletter og speiderkostyme

Onsdag startet rettssaken mot den amerikanske artisten Robert Sylvester Kelly, også kjent som R. Kelly. Artisten som er mest kjent for låter som «I Believe I Can Fly» og «Ignition (Remix)», står tiltalt for en rekke overgrep, hvor flere av dem skal ha vært mot mindreårige.

Senere ble tiltalen utvidet til å omhandle menneskehandel.

Siden 2019 har han sittet fengslet i Metropolitan Detention Center, i Brooklyn i New York.

Det var kort tid etter dokumentaren «Surviving R. Kelly», hvor flere kvinner sto frem i 2019, at Kelly ble tiltalt.

TILTALT: Artisten R. Kelly er tiltalt for en rekke overgrep. Han kan risikerer flere tiår i fengsel om han blir funnet skyldig. Foto: JANE ROSENBERG / Reuters

– Ble slått og kvalt til svime

I går fortalte det første vitnet, en 28 år gammel kvinne, hvordan hun som 15-åring møtte R. Kelly utenfor en rettssal i Chicago. Han skal ha innledet et seksuelt forhold til kvinnen da hun var 16.

Kvinnen hadde først utgitt seg for å være 19 da de møttes, men etter hvert fortalte hun Kelly at hun var yngre. Han skal da ha bedt henne om å forsette å fortelle folk at hun var 19, og oppføre seg som om hun var 21.

En gang skal Kelly ha slått og kvalt henne til hun besvimte. Etter det skal han, ifølge vitnet, ha spyttet henne i ansiktet og tvunget henne til oralsex, skriver Sky News.

Torsdag fortsatte kvinnen sitt vitnemål mot artisten. Hun fortalte hvordan Kelly krevde at hun gikk med musefletter og hadde på seg speiderkostyme når de hadde sex. Han skal ofte ha filmet dette.

Kryssforhørt av forsvaret

Artisten benekter påstandene. Under kryssavhør gikk en av hans forsvarere, Deveraux Cannick, hardt ut mot vitnet og hevdet hun hadde blandet datoer for når hun var sammen med Kelly. Han hevdet også at det var hun som hadde forledet artisten ved å lyve om seg selv.

– Du forfulgte ham, ikke sant? spurte advokaten.

– Det stemmer ikke, svarte kvinnen.

Juryen fikk også se bilder fra kvinnens telefon som viste samtaler med Kelly fra januar 2010. Der var det blant annet en melding fra artisten der det sto «vær så snill ring». Det var også et bilde av en tatovering

Dette er ikke første gang artisten møter i retten. I 2008 ble han frikjent for en tiltale for produksjon og besittelse av overgrepsbilder av barn.

Blir han frikjent i New York, står han fortsatt ovenfor tiltaler for sexovergrep i delstatene Illinois og Minnesota.

PÅ TIDE: P3-profil Nathan Khungu mener det er på tide at ofrene får prøvd saken sin i retten. Foto: Marianne Rustad Carlsen / NRK

Tror rettssaken vil ha lite å si for karrieren

Nathan Khungu, programleder i «Studio P3», mener det er på høy tid at saken kom opp i retten.

– For ofrene sin skyld så er dette på tide. De fortjener å få hørt saken sin.

Selv om konsekvensene for artisten kan bli en fengselsstraff, tror ikke P3-profilen det vil påvirke Kellys karriere særlig mye.

– Ser vi på andre artister som har hatt lignende beskyldninger rettet mot seg, som Chris Brown og Michael Jackson, så har fansen blitt. Men kanskje de som hører på musikken bare av og til vil slutte å gjøre det.

Artisten har fortsatt over fem millioner månedlige avlyttinger på musikktjenesten Spotify. Artister som Lady Gaga fjernet sangen «Do What U Want», med Kelly i 2013 fra musikktjenester.

FLERE TILTALER: I tillegg til New York står R. Kelly også ovenfor tiltaler for sexovergrep i delstatene Illinois og Minnesota. Foto: Antonio Perez / AP

Uskyldig

Kellys forsvarer Nicole Becker sa i retten at kvinnene som har anklaget han for overgrep, er såkalte «groupies», som dukket opp på konsertene hans.

Becker fortalte og i retten at ofrene kun skal ha stått frem flere år senere, når det offentlige ordskiftet snudde i sammenheng med #MeToo. De skal også ha visst «akkurat hva de ble med på», skriver CourtTV.

Rettssaken startet onsdag, og vil vare rundt en måned. Blir Kelly funnet skyldig kan han bli dømt til mellom 10 år og livstid i fengsel.