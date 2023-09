TikTok får 345 millioner euro i bot av EU

EU ilegger TikTok 345 millioner euro i bot for å ha brutt med reglene for behandling av personopplysninger til brukere under 18 år.

Irland, som har spilt en sentral rolle i å forsterke EUs dataregler, ga kinesiskeide TikTok tre måneder til å endre praksis.

Noe av det som ble trukket fram som ulovlig var at når barn skaffet seg TikTok ble den som standard satt til å være en åpen profil. Som betyr at alle kunne se eller kommentere innholdet.

Tiktok skriver i en epost til NTB at de er uenig i avgjørelsen.

– Spesielt den uforholdsmessige størrelsen på boten. Disse funnene endret vi på lenge før etterforskningen begynte, inkludert innstillingen som setter alle kontoer med alder 15 eller lavere til privat som standard, sier Parisa Khostravi, nordisk kommunikasjonssjef i Tiktok.