Quiz: Hva vet du om 1994?

Reagerer etter influencer-intervju

Direktør i Konkurransetilsynet, Lars Sørgård, steilet da han leste forrige helgs D2-intervju med den norske influenseren Annabel Rosendahl. I intervjuet forteller Rosendahl at hun og andre influencere samarbeider, og at de kan «diskutere priser og lønn sammen, slik at ingen priser noen andre ut.» – Hvis influenserne samarbeider der hver og en regnes som selvstendig næringsdrivende, så kan det være et brudd, sier konkurransedirektør Lars Sørgård til DN.