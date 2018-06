Quiz: Hva kan du om Grieg?

Edvard Grieg tonesatte «Peer Gynt», men hvilken forfatter stod for teksten?

Unge Edvard fikk sin første musikkutdannelse av sin mor. Selveste Ole Bull foreslo at den 15-årige Edvard skulle reise hvor for å studere?

5/10 Populærkulturelt fenomen

Foto: Geir Moen / Minuskel

Edvard Grieg er en av de mest brukte komponistene i populærmusikken. Hvilken artist har ikke lånt Dovregubbens hall?