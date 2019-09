Quiz: Hva kan du om 1993?

«I Like To Move It» av Reel 2 Real

«What's Up» av 4 Non Blondes «Creep» av Radiohead «I Like To Move It» av Reel 2 Real «Two Princes» av Spin Doctors

Backstreet Boys NSYNC Westlife Take That

The Blues Brothers

U2 Diana Ross Michael Jackson The Blues Brothers

Tradisjonen for pauseunderholdning i Super Bowl har pågått siden 1967.

21. februar har Elton John konsert i Melbourne, Australia. En halvtime før konserten er over, må artisten avbryte resten av konserten.

Elton John, her fra 2011.

Lørdag 2. oktober kl 10:03 går startskuddet for NRKs nye ungdomskanal. Lars Erik Mørk i «Opptur» har gleden av å åpne første program, og Prince med «Peach» er første sang som blir spilt på lufta.

8/8 Verdenshit

Whitney Houston fra hennes konsert i Oslo Spektrum, 19. oktober 1993. Foto: Morten Holm / NTB scanpix

Whitney Houstons versjon av «I Will Always Love You» tok verden med storm. Her til lands lå den 16 uker på VG-lista. Men i hvilken film kunne du høre hennes versjon?