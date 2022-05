1/11 Handletur Foto: John Raoux / AP Hva er det verdens rikeste mann er i ferd med å kjøpe? En batterifabrikk i Norge Kommunikasjonsplattformen Discord Mikrobloggen Twitter Varehandelskonsernet Walmart

2/11 Internettkunst Illustrasjon: JUSTIN SULLIVAN / AFP Millioner av brukere flokket seg i april til underforumet r/place på Reddit. Hvorfor? De laget og solgte NFT-er i stor skala De laget et dynamisk piksel-kunstverk De planla et cyberangrep på russiske institusjoner Det var plassen for å følge Amber- og Depp-rettssaken

3/11 Kjendis-rettssak Foto: EVELYN HOCKSTEIN / Reuters Denne månedens store snakkis i Hollywood er rettssaken mellom det tidligere skuerspiller-paret Johnny Depp og Amber Heard. I hvilken film møttes de to for første gang? Pirates of the Caribbean The Rum Diary Alice in Wonderland Aquaman

4/11 The Cage Foto: Karen Ballard / Lionsgate via AP Nicolas Cage er aktuell med ny film. Hva heter karakteren han spiller? John Travolta Tony Montana Gianni Versace Seg selv

5/11 Spill Foto: Kim Kyung Hoon / Reuters Nintendo bidro til en spillfeber som herjet i Norge på slutten av 2000-tallet. Hvilket populært spill har nå fått en oppfølger? Buzz! Guitar Hero Wii Sports Animal Crossing

6/11 Grammy Foto: STEVE MARCUS / Reuters Hvem fikk Grammy-prisene for årets låt og årets album? Silk Sonic ABBA Lil Nas X Billie Eilish

7/11 Legendarisk stemme Foto: Disney Skuespiller og komiker Gilbert Gottfried gikk bort. Hvilken Disney-karakter er han mest kjent for å ha stemmelagt? Iago i Aladdin Olaf i Frost Zazu i Løvenes Konge Mufasa i Løvenes Konge

8/11 Litteratur Forfatter Kari Stai ga ut siste bok i denne populære serien for barn. Hva kalles duoen i bokserien? Pompel og pilt Jakob og Neikob To gode naboer Fred og Barney

9/11 Spellemann-festen Årets store vinner under Spellemann ble nominert i hele syv kategorier – en norsk rekord. Hvilken artist var dette? Cashmere Cat Vilde Tuv Girl in Red Gabrielle

10/11 Ny jobb Foto: Ole Kaland / NRK Thor Gjermund Eriksen har sagt takk og farvell etter ni år som NRK-sjef. Hva skal han nå? Jobbe frilans som litteraturkritiker Blir sjef for Norsk Tipping Blir sjef for Forsvarets høyskole Blir sjef for mikrobryggeri Groruddalen

11/11 Metal-kunst Foto: Javad Parsa / NTB Et norsk black metal-band har spesialkomponert musikk til utvalgte Munch-verk i en ny utstilling på Munchmuseet. Hvilket band? Satyricon Enslaved Mayhem Dimmu Borgir