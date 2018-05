– Vi har funnet en løsning som er god – god for NRK og for alle parter. Den totale løsningen er jeg veldig glad for, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Varte åtte dager

Dermed er streiken over etter åtte dager. Rent formelt avsluttes streiken ved midnatt.

– Men jeg mener vi skal komme opp og stå i løpet av få timer. Jeg kan garantere en rimelig god Dagsrevy i morgen kveld. Dette er en god dag for NRK, for NRKs ansatte og for publikum, sier Eriksen.

– Jeg er veldig fornøyd. Vi mener vi har fått gjennomslag for de viktigste kravene våre, sier leder i NRKJ, Richard Aune.

Spekter-sjef Anne-Kari Bratten er fornøyd med at NRK-streiken er over og mener løsningen er innenfor de inntektspolitiske forutsetningene.

– Fornøyd

– Jeg er fornøyd med at det har blitt enighet om en løsning, og at streiken blant Norsk Journalistlags medlemmer i NRK nå er over, sier Bratten i arbeidsgiverforeningen Spekter i en pressemelding onsdag kveld.

NRK-medarbeiderne går tilbake på jobb fra midnatt.

– Løsningen er innenfor de inntektspolitiske forutsetningene, og det er også enighet om hvordan kompetansespørsmål og vikaravlønning skal håndteres, sier Bratten.

NRK-profil Jarle Roheim Håkonsen mener streiken var helt nødvendig for å få gjennomslag for journalistenes krav.

– Sjefene her sier at uten oss i streik hadde vi ikke fått dette. Vi har hatt så mye vind i ryggen fra folk, sykt bra streikevilje og godvær og alt. Men det er jo synd at vi må skuffe publikum og holde på på denne måte, helst skulle vi vært det foruten, sier han til NTB.

Innenfor rammen

Kringkastingssjefen understreket på sin side at beløpet er innenfor rammen som frontfagsoppgjøret har satt for lønnsøkning i år, men at innretningen er noe annerledes.

– Vi har funnet en løsning som er god for begge parter. Den totale løsningen avtalen innebærer, er jeg veldig glad for. Dette er en god kveld for både ansatte, NRK, ledelsen og publikum, sa kringkastingssjefen.

– God Dagsrevy

Streiken avsluttes altså formelt ved midnatt, og Eriksen regner med at det vil ta noen timer før alt er oppe og går for fullt.

– Men jeg tror jeg kan garantere en rimelig god Dagsrevy torsdag kveld.

Både Aune og Eriksen sier de gjerne skulle vært streiken foruten.

– Men vi unngikk den ikke, og, og da var konflikten et faktum. Det var en lovlig konflikt i et hovedoppgjør, og vi har brukt disse dagene på å finne en løsning som både ivaretar NRKs hensyn og de ansattes hensyn, sa NRK-sjefen.

17. mai og bryllup

Eriksen fikk også spørsmål om hvordan det var å måtte overlate 17. mai og det britiske prinsebryllupet til TV 2.

– Det er alvorlig for NRK å skuffe publikum, men jeg krever greit med at TV 2 fikk de tallene. Vi håper – og skal kjempe for – å få tilbake de seerne og lytterne vi har mistet.

Pressekonferansen ble flere ganger avbrutt av applaus. Og etterpå, mens streikevaktene pakket ned standen, vanket det klemmer og high five. Noen hadde tatt av seg den røde streike T-skjorta, mens andre fortsatt hadde den på.