Palmesus ber gjestene om å bruke app som kan være ulovlig

I dag starter den svært populære festivalen Palmesus i Kristiansand, for tiende året på rad.

Ifølge festivalens hjemmesider skal 30.000 mennesker besøke området rundt bystranda.

De aller fleste gjestene vil ta i bruk Palmesus sin app der de blant annet kan få oversikt over når de ulike artistene spiller.

Når gjestene bruker appen kan Palmesus få informasjon om gjestene, blant annet om hvor de beveger seg på festivalområdet.

Festivalpublikummet bes også om å logge inn via Facebook, noe som kan gi ytterligere informasjon til festivalarrangørene.

Gjestene kan kreve informasjon

Datatilsynet reagerer på at Palmesus ikke opplyser i appen om hva informasjonen om festivaldeltakerne skal brukes til.

– Det er vanskelig å forsvare at dette er innenfor regelverket, sier Tobias Judin, juridisk rådgiver i Datatilsynet.

– Lovverket sier at man skal fortelle brukerne hva informasjonen om dem skal brukes til. De som tar i bruk appen kan henvende seg til Palmesus og kreve å få vite hvorfor de blir sporet og hva som skjer med informasjonen om dem, mener han.

Palmesus vurderer endringer

HR- og økonomisjef i Palmesus, Anders Iglebekk, mener brukerne av appen får god informasjon, men vil gjøre endringer hvis Datatilsynet mener de bør gjøre det.

– Vi er opptatt av å hele tiden følge lover og regler. Men vi skal se på dette hvis Datatilsynet mener noe annet, sier han.

Palmesus understreker at appen, og informasjonen de får gjennom den, er til for å gi de besøkende en bedre festivalopplevelse.

Nye regler

I mai kom EU med nye regler som gir bedrifter et større ansvar for personvern. De nye reglene skal gi deg bedre kontroll over hvilke personvernopplysninger selskaper samler inn om deg. I Norge skal reglene bli gjeldende i slutten av juli.

Palmesus sier de skal følge de nye reglene når de kommer.

– Vi skal selvfølgelig forholde oss til de nye reglene når de trår i kraft i Norge, det er de ikke per nå. Vi er opptatt av å hele tiden informere våre brukere godt og vi mener at de er godt informert, sier Iglebekk.

Risikerer bøter

Datatilsynet er tydelig på at Palmesus kan risikere bøter hvis de ikke endrer appen før de nye lovene trår i kraft.

– De har en jobb å gjøre og det haster. Får vi en klage på dette, så er dette noe Datatilsynet vil se nærmere på. Dette er dypt problematisk, avslutter Judin.