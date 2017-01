P3morgen får Kringkastingssjefens språkpris

Fra klokken 6:00 til 09:00 kan du høre dem på radiokanalen P3. Ronny Brede Aase, Silje Nordnes og Markus Neby. I dag mottok de Kringkastingssjefens språkpris.

– Ungdom og unge voksne er en svært sentral målgruppe for NRK. Det å være gode forbilder for denne gruppa – med et inkluderende og godt språk – er viktig. Det har juryen for kringkastingssjefens språkpris lagt stor vekt på i årets tildeling, sier Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Videreutvikler språket

Ronny, Markus og Silje i P3 Morgen mottar Kringkastingsjefens språkpris Foto: Silje Rønning Kampesæter

Programledertrioen ble selv veldig overrasket over prisutdelingen og forteller at de trodde det hele var skjult kamera og at de skulle bli lurt. Men etter å ha mottatt både maleri, blomster, heder og ære, tok programleder Markus Neby ordet:

– Jeg har et eksempel fra forrige uke hvor vi var med på å utvikle språket litt, forteller Markus Neby til Kringkastingsjefen og de andre som er til stede for å overvære prisutdelingen.

– Det er et uttrykk som heter brannbil. Det er altså når en mann penetrerer en kvinne med mensen. Også var det ikke et uttrykk for det når to kvinner sakser.

– Nei vær så snill, avbryter kollega Silje til latter fra salen.

Men Neby fortsetter:

– Også diskuterte vi det frem og tilbake og fant frem at blodsaks er en løsning på det. Og da utviklet vi språket, forteller Neby.

Svært personlig

Silje, Ronny og Markus i studioet på P3 Morgen. Foto: Skjermdump fra video på P3 Morgens Facebookside

Programmet startet opp under navnet Petremorgen i 2003, men har siden skiftet både form og programledere. Tidligere programledere inkluderer blant andre Live Nelvik og Steinar Sagen, og programmet er i dag kjent for å ha en veldig personlig tone. Et viktig premiss for hele programmet, ifølge Ronny Brede Aase.

– Det handler om å være ærlig da. Det vi leverer på radio i morgen er ikke en løgn. Det er ikke et skuespill. Sånn er det ærlig fra vår side, det er sånn vi er. Og da må det også gjelde språket. Det handler i bunn og grunn om å bruke den identiteten man har gjennom språket sitt, fortsetter han.

– Flotte forbilder

Juryen sier følgende om prisvinnerne:

«De er trygge på dialektene sine og flotte forbilder for god dialektbruk, noe som er viktig for NRK. Selv om de varierer språkbruken sin noe, og bruker en del engelske lånord, har de likevel en klar og tydelig dialekt som basis.

De har god improvisasjonsevne og timing, og er ledige i språkbruken. De har en dynamisk talestil der vekslingene går kjapt, ofte med en del overlappende tale mellom programlederne, men uten at det går ut over forståeligheten og uten at det virker ekskluderende på lytteren. 18-åringen fra byen er like begeistret for sunnfjordsk, nordlandsk og østnorsk i høyt tempo som 29-åringen fra bygda.

Disse vinnerne er med sitt språk en motvekt til tendensen at det moderne og hippe bare framføres på bymål – her er det bygdemål og bymål i skjønn forening.»

I fjor ble Ole Rolfsrud tildelt kringkastingssjefens språkpris. Rolfsrud er programleder i NRK sport, og kommer opprinnelig fra Hareid.