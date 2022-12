Allerede før Øyunn Krogh vant «Sommerhytta» i 2020 ble hun kjent igjen på gata på grunn av TikTok. Siden den gang har hun levd på inntekter gjennom annonsører, TV-programmer og egne produkter.

For tiden er hun aktuell i NRKs nye julekalendersatsing, «24-stjerners julekalender», der hun kaster alle hemninger for å komme lengst mulig i konkurransen.

Øyunn Krogh drømte lenge om å bli danser. Nå drømmer hun om en helt annen karriere. Foto: Julie Marie Naglestad

Denne uken briljerte hun med sin kroppsbeherskelse i en dansekonkurranse. Der ble hun kåret til den beste danseren av danselærer og dommer, Merete Mørk Lingjærde.

Den søte hevnen

Det ble et gjensyn med blandede følelser da Krogh så Lindgjærde. Hun har nemlig blitt vurdert av «Skal vi danse»-dommeren tidligere.

– Jeg søkte på danselinja på KHIO (Kunsthøyskolen i Oslo) fire ganger, der hun var lærer, men jeg kom ikke videre. Så det kom som en overraskelse at Merethe dukket opp som dommer under konkurransen, forteller Krogh.

Imponerer «Skal vi danse»-Merethe – blir satt ut av kommentar Du trenger javascript for å se video.

– Skal jeg få avslag fra Merethe igjen, tenkte jeg.

Men på «24-stjerners julekalender» fikk hun tatt revansj.

«Jeg driver en danseutdanning og du kunne ha kommet rett inn der!», sier Lindgjærde til Krogh etter å ha sett henne svinge seg på dansegulvet i «24-stjerners julekalender».

Viktig å tenke langsiktig

Drømmen hennes var å bli proffdanser, men nå er drømmen en annen. I to år har hun livnært seg som influenser og TV-personlighet. Det har fått henne til å kjenne på både de positive og negative sidene ved å være i offentligheten.

Nå har hun satt seg et mål om hvor hun vil i bransjen.

– Nå er jeg på jakt etter noe som kan være en annen grunnmur, der jeg har laget noe, forteller hun da NRK møtte henne i favorittbydelen Grønland i Oslo.

Influenseren jobber for tiden med flere hemmelige prosjekter, og de liker hun å sitte med på stamkafeen på Grønland. Foto: Sara Marie Broen / NRK

Eksponeringsterapi på TV

For etter at hun og ekskjæresten Levi Try gikk seirende ut ev TV 2-programmet «Sommerhytta» for tre år siden, økte følgertallet i sosiale medier betraktelig. Eksponeringen skullleskulleeg å bli utfordrende for henne.

– Det var skikkelig vanskelig å se seg selv på TV første gang. Jeg har ikke stor selvtillit med hvordan jeg ser ut og synes det er ordentlig vanskelig å akseptere. Det var brutalt, og føltes som eksponeringsterapi.

– Tenkte du på det tidspunktet at du ville bli kjendis?

– Jeg hadde ingen klar plan, men jeg opplevde at folk var interessert i å følge med. Jeg tenkte at det var noe jeg burde spinne videre på.

Øyunn Krogh deltok på Farmen kjendis i 2021. Programmet er et av TV 2s største satsinger. Foto: Espen Solli / Espen Solli

Influenserstempelet

Siden TV-debuten har hun signert kontrakt hos et profilmanagement, og har tjent gode penger på markedsføring.

Som influenser har hun opplevd å få kommentarer på yrkesvalget, men det lever hun fint med.

– Jeg har tatt veldig eierskap til influensernavnet. Jeg orker ikke å bortforklare hva jeg er er her iden.

Øyunn Krogh er glad hun kom inn i bransjen som 24-åring, og ikke som 18-åring. Foto: Sara Marie Broen / NRK

– Hvordan er livet som influenser da?

– Det er en behagelig livsstil på mange måter, men det avhenger av at man har gode støttespillere og et bra management. Samtidig må du hele tiden jage, og det er veldig stressende.

Influenseren er glad for at hun hadde jobberfaring fra «vanlige» yrker før hun gikk inn i bransjen.

– Det er visse situasjoner der jeg kunne ønske jeg hadde en jobb som ikke handler om meg. Det er en skjør posisjon å være i, men jeg trives veldig godt med det enn så lenge.

– Profilutviklingen vil øke

Medieforsker ved Institutt for medier og kommunikasjon ved UiO, Vilde Schanke Sundet, mener at Krogh gjør smart i å tenke langsiktig i den bransjen hun er i.

Hun mener det har skjedd en stor utvikling av influenseryrket, og ser at de får en stadig større rolle både i mediedekningen, og som populære markedsførere for bedrifter. Og hun skjønner hvorfor.

– Mange unge kjendiser trekker unge seere, de er flinke til å levere innhold og spre det på plattformene der de unge er. På den måten har de en viktig bransjeinnsikt, mener hun.

Vilde Schanke Sundet studerer spennfeltet mellom medier, politikk og publikum og er blant annet ekspert på TV-konsepter. Foto: UiO

Hun mener at bruken av influensere kan være nyttig for mediehusene, men det er mange dilemmaer, blant annet knyttet til makt, kontroll og tillit. Ett hovedspørsmål er hvem som tjener mest på samarbeidet – profilen eller mediehuset.

Jeg tror bruken av profiler vil øke, så får vi se om noen av profilene etter hvert blir så store at de utgjør egne mediehus. Vilde Schanke Sundet, medieforsker

Selv om mye tyder på at influensermijøet vil bli større, og at de vil ha stor påvirkningskraft i bransjen, advarer Sundet mot noen fallgruver.

– Det er på mange måter et sårbart yrke. For noen kan det å delta i tv-progTV-programmern måte å etablere en mer etablert mediekarriere der man får flere bein å stå på.

Øyunn Krogh i «24-stjerners julekalender». Her sammen med Wanda Mashadi i en pepperkakehus-konkurranse. Seiersjubel etter å ha kommet videre i konkurransen.

Vil tenke langsiktig

Krogh ønsker ikke å være influenser hele livet. Nå fokuserer hun på å skaffe seg mye erfaring som kan gi henne mange muligheter fremover.

– Jeg jobber jo med TV-produksjoner og får et innblikk i veldig mye som ville være verdifullt for en arbeidsgiver.

Øyunn Krogh innrømmer at jaget etter å være attraktiv i bransjen er stressende, men hun har blitt flink til å ikke sammenligne seg med andre. Foto: Sara Marie Broen / NRK

Hun er bevisst på hvilke bedrifter hun takker ja til, og det er viktig at de driver med noe hun kan stå innenfor.

– Drømmen er ikke å legge ut reklame for andre. Det som er gøy er å jobbe med noe som er fra mitt hode. Det er det som gjør at pengene kommer inn. At det er min idé, mine tanker. Det er veldig givende.

Øyunn Krogh er opptatt av vintage-klær. Her på jakt etter bruktskatter på Fretex. Foto: Sara Marie Broen / NRK

Men den unge influenseren er åpen for det som måtte komme. På spørsmål om hvilket reality-program hun ønsker å bli med på neste gang, svarer hun dette:

– Det er definitivt «Skal vi danse». Det hadde vært kjempegøy for min egen opplevelse.

– Hadde du vært klar for å møte Merethe Lindgjærde i dommerpanelet da?

– Haha, ja nå har vi «skværet opp», så det hadde nok gått fint. Det hadde vært ordentlig gøy, og definitivt en barndomsdrøm.

