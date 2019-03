Nye sexisme-beskyldninger mot Skavlan i Sverige

Skuespiller tiltalt for 16 lovbrudd

«Empire»-skuespilleren Jussie Smollett er tiltalt på 16 punkter etter at han skal ha løyet om et rasistisk overfall. Smollett fortalte til politiet i Chicago i februar at han ble fysisk angrepet av to menn og at de kom med rasistiske og homofobiske ytringer mot ham. Politiet trodde ikke noe på forklaringen hans. De mener han rekrutterte to menn til å arrangere det hele fordi han var opprørt over lønnen han fikk for «Empire»-programmet. Du kan lese mer om den merkverdige saken her. (NTB)