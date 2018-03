Skavlan svarer på sexisme-anklagene

Intervjuet ble blant annet beskrevet som sexistisk av det svenske magasinet VeckoRevyn.

Mye av kritikken var basert på at Skavlan snakket med Sjöströms om hennes bruk av hushjelp.

I podkasten «Schulman show» sier programlederen at han ble overrasket over reaksjonene, skriver Aftonbladet.

– Det lå ingen kritikk hos meg fordi hun bruker hushjelp, men jeg tror det er sånn det ble tolket siden hun er kvinne, sier Skavlan.

Skavlan sier videre at han tror inntrykket av at han var sexistisk ble forsterket av at det bare var mannlige gjester i studio, i tillegg til Sjöström.

– Jeg tror tolkningen kan ha noe å gjøre med at de sett tre menn i studio rundt henne. Det var en «gubbete» atmosfære, sier han.

– Fornøyd med intervjuet

OL-GULL: Sarah Sjöström tok gull og satte verdensrekord under OL i Rio i 2016. Foto: Jessica Gow/TT / NTB scanpix

I etterkant av intervjuet har også Sjöström tatt Fredrik Skavlan i forsvar og sagt at hun ikke reagerte på temaene som ble tatt opp.

I et intervju med avisa Expressen fortalte Sjöströms agent, Daniel Wessfeldt, at svømmestjernen var godt fornøyd med intervjuet.

– Hun har sett det som er skrevet om intervjuet, men hun opplevde det ikke sånn. Hun mener intervjuet var trivelig, og at hun ble stilt litt uvanlige spørsmål. Hun har vært på Skavlan også tidligere, og da var det mye snakk om medaljer og rekorder. Nå var det litt utenfor boksen, men det synes hun var bare moro, sier Wessfeldt til avisen.

– Sverige er nesten besatt av kjønn

«SKAVLAN»: Programleder Fredrik Skavlan har vunnet flere priser for sitt talkshow «Skavlan». Programmet har også vært gjenstand for kritikk i både Sverige og Norge. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Det er ikke første gang Skavlan anklages for å fremstå sexistisk i intervjuer med kvinner. I podkasten svarer han også på dette.

– Jeg har fått mye kritikk og det har blir sagt at Fredrik ikke kan intervjue kvinner. For det første, hva mener man med kvinner? Er det Emma Thompson, Malala eller Sarah Sjöström? Det er individer. Skal du intervjue kvinner på en bestemt måte? sier Skavlan.

– I min bok så skal man ikke det. Man skal intervjue individer som individer, og her opplever jeg at man i Sverige er besatt av kjønn, noe jeg ikke er, fortsetter Skavlan.

Programlederen innrømmer imidlertid at han ikke ville gjennomført intervjuet på samme måte dersom han fikk muligheten igjen.

– Jeg hadde tydeliggjort det mer at jeg også har hushjelp og at jeg ikke mener noe vondt med spørsmålet, men jeg ble overrasket over reaksjonene, sier han.