Ny P3-serie skal vise «ekte sex» på TV

I november kommer NRK P3s nye satsing «Line fikser kroppen», der programleder Line Elvsåshagen skal ta et oppgjør med sitt eget og andres forhold til kropp og sex.

– Jeg har en indre sorg over at både jeg og mange jenter ikke føler seg bra, og det gjør meg forbanna. Vi må løfte frem den nye «body posivity»-trenden og feire kroppen, for vi er jo så flotte, sier Elvsåshagen.

En motvekt til porno

Programmet skal fungere som en motvekt til måten sex og kropp fremstilles i porno, reklame og medier generelt. Redaksjonssjefen i P3, Håkon Moslet, peker på at mange unge har porno som sin første inngang til sex før de debuterer selv.

– Å kun vise opererte kropper og gjennomkoreografert sex skaper falske forhåpninger og vranglære. Vi håper det å vise sex som en helhet, fremfor bare penetrering, kan gi målgruppen en innfallsvinkel de trenger.

Seriens viktigste målgruppe er 17 år gamle jenter. Ifølge Moslet er målet med programmet å gi både Elvsåshagen og målgruppen for serien et mer positivt forhold til kroppen sin.

Fikk du med deg: Line dater Norge

Programlederen selv er lei av de urealistiske fremstillingene av kropp, og tror «Line fikser kroppen» vil kunne bidra til å vise hvordan sex er i virkeligheten.

– For å la folk forstå at kroppen ikke bare har estetisk verdi, men at det er en fantastisk maskin som man må ta godt vare på.

Søker par som vil ha sex på TV

Et av virkemidlene for å nå dette målet vil være å vise vanlige mennesker som har sex på TV. P3 har brukt både blogger og hengt opp plakater for å rekruttere par som kan tenke seg å dele sine mest intime stunder med hele Norge.

I en utlysning fra NRK søker P3 etter par som kunne tenke seg å ha sex på TV. «Nærmere bestemt vise to mennesker som er glade i hverandre ha sex uten koreografi, i trygge omgivelser. Her vil nærhet, berøring og ansiktsuttrykk mellom de to – selve helheten – være viktigere enn kjønnsorganer og penetrering,» heter det i skrivet. Foto: Skjermdump / NRK

– Tanken er ikke å vise et kjønnsorgan i bevegelse, men å gå bort fra det glorifiserte og vise at sex er en fin og nær situasjon som gjerne kan være litt klønete, uten at det er farlig. Porno gir inntrykk av at sex skal være hylete, banalt og «kåtebonanza», mens det vanligvis er en hyggelig kroppesightseeing, sier Elvsåshagen

Redaksjonssjefen sier at de foreløpig har fått flere henvendelser fra par som ønsker å delta i programmet.