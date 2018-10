Ny NRK-serie: – Har funnet nye Orderud-spor

Trippeldrapet i kårboligen på Orderud gård i Sørum i Akershus pinsehelga 1999 er en av norgeshistoriens mest omtalte kriminalsaker. Nesten 20 år senere er det fortsatt en gåte hvem som skjøt og drepte ekteparet Kristian Magnus Orderud (80) og Marie Orderud (84) samt deres datter Anne Orderud Paust (47).

Fire personer ble dømt til fengselsstraffer på mellom 18 og 21 år fengsel for medvirkning til drapet, men det er ikke kjent hvem som holdt de to drapsvåpnene.

«Gåten Orderud» er et samarbeid mellom NRK og VG.

Nye spor

– Det er uhyre interessant å få gå igjennom hele Orderud-saken igjen for å forsøke å komme videre i den. Jeg er overrasket over hvor mange vesentlige nyanser i det omfattende materialet jeg gikk glipp av da jeg selv jobbet med saken i 1999. Det er mye informasjon som skal fordøyes og bearbeides, sier Øystein Milli, som leder VGs krimgruppe.

Milli er mangeårig krimjournalist, først i Romerikes Blad og deretter i VG. TV-serien følger hans arbeid med å se på Orderud-saken på nytt.

– Vi har funnet flere nye spor. Noen av dem innebærer ny informasjon som ikke var en del av etterforskningen, mens andre funn er forhold politiet etter mitt syn har oversett eller viet for lite fokus i sin etterforskning. Hvor disse sporene kan føre, er det umulig å si noe om på det nåværende tidspunkt. Jeg har fått ny innsikt. Jeg håper serien vil oppfattes slik for dem som ser på også, sier Milli.

Åpen siste episode

Aldri tidligere i Norge har det blitt gitt en så omfattende tilgang til en drapssak, som det har i arbeidet med «Gåten Orderud».

Produsent Vanja Strømstad i Monster og eksternredaktør Marie Sjo i NRK håper serien kan bidra til flere svar i denne konkrete saken og mer kunnskap om politi- og rettsvesen.

– Denne saken har aldri falt til ro, og for oss er det viktig å kunne gi folk en dypere innsikt i hva det hele handler om. Gjennom det unike materialet vi har kan jeg love en serie hvor seeren får komme tett inn på saken og de mange gåtene som ligger i den, sier Vanja Strømstad.

Den siste av de seks episodene er foreløpig ikke laget ferdig. Det er for å ta høyde for at det kan komme nye tips og spor etter at serien har premiere på NRK søndag 28. oktober.

Disse fire ble dømt i Orderud-saken:

Per Kristian Orderud (63), bror og sønn av de tre drepte. Dømt til 21 års fengsel i Eidsivating lagmannsrett. Løslatt i 2015.

Veronica Orderud (46), daværende kone til Per Kristian Orderud. Dømt til 21 års fengsel i lagmannsretten. Løslatt i 2015.

Kristin Kirkemo (45), Veronicas søster. Dømt til 16 års fengsel i lagmannsretten. Fikk anken prøvd for Høyesterett, men den ble forkastet i 2002. Løslatt i 2011.