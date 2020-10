– Jeg syns det er viktig å få frem historien om det som skjedde med Therese, hva politiet gjorde, og alt som er blitt gjort i saken. Og at man aldri skal glemme Therese, for noen der ute vet antakeligvis hva som skjedde, sier mor Inger-Lise Johanessen.

Therese-saken berørte mange på slutten av åttitallet. Et barn som sporløst forsvinner skaper et stort engasjement blant folk. For hvordan kan et barn forsvinne på høylys dag? Og hvem tok henne?

Dette var og er Therese-sakens store spørsmål, og som man nå stiller på nytt i en dokumentarserie der familie, berørte og sakens etterforskere forteller hvordan det var å stå i en så vanskelig kriminalsak.

MOR: Inger-Lise Johannessen håper at dokumentarserien kan bidra til nye tips om Thereses forsvinning. Foto: Sara Høines / NRK

I 2013 ble Therese-saken foreldet. Det vil si at straffesaken ble lagt bort og den eller de som har bortført Therese kunne melde seg uten å risikere straff.

Mor Johannessen håper at dokumentarserien kan gi saken ny oppmerksomhet.

– Jeg håper nå at noen vil stå frem og fortelle hvor Therese er. Jeg har et håp om å finne ut hva som skjedde med henne, sier hun.

Jenta som forsvant

3. juli 1988 forsvant ni år gamle Therese Johannessen sporløst fra Fjell i Drammen. Forsvinningen utløste en stor leteaksjon og den påfølgende etterforskningen ble den dyreste og mest omfattende i Norge til da.

I 1998 ble Sture Bergwall, bedre kjent som Thomas Quick, dømt for å stå bak drapet på Therese og syv andre. I 2008 trakk Quick tilbake tilståelsene for de åtte drapene. Tre år senere frafalt tiltalen mot han, og i 2013 ble han frikjent for alle drap.

Politiets hovedteori er fortsatt at Therese ble bortført og senere drept.

ETTERFORSKET SAKEN: I serien medvirker også de sentrale etterforskerne Håkon Grøttland og John Ottesen. Foto: Monster/NRK

Det er produksjonsselskapet Monster som står bak dokumentarserien som skal sendes på NRK fra november. Produsent Vanja Strømstad forteller at de kom frem til at dette ikke skulle bli en serie der målet var å finne en gjerningsperson.

– Etter hvert som vi så på det vi satt på av informasjon, utkrystalliserte det seg for oss at dette ble en historie om de menneskene som har levd med saken i 32 år, sier Strømstad.

PRODUSENT: Vanja Stømstad håper at serien også kan bidra til å skape forståelse for hvor komplisert det er for politiet å jobbe med slike saker over tid. Foto: Privat

Men hun utelukker ikke at det vil dukke opp helt nye opplysninger for seerne.

– Ja, det kommer frem noen nye ting. Vi har hatt en veldig god dialog med Kripos, og særlig med politiet i Drammen underveis. Og vi kommer til å gå ut med opplysninger med hvor man kan henvende seg hvis man skulle sitte på nye tips i saken.

Inger-Lise Johannessen prøver å være forberedt på at serien muligens kan bidra til nye opplysninger i saken.

– Om det kommer, så vil det nok bli tøft. Om det er et seriøst spor, som fører til at man begynner å lete. Jeg vil gjerne at de skal komme frem til et svar, for det er jo litt hvorfor jeg er med på denne dokumentaren.

«Therese – jenta som forsvant» har premiere søndag 8. november på NRK1.