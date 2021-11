Ny bok: Avicii slet psykisk lenge før han ble verdenskjent

Da Tim Bergling, bedre kjent som Avicii, tok sitt eget liv i 2018 sendte det sjokkbølger gjennom musikkverden.

Svensken var blant verdens største artister og hadde opplevd eventyrlig suksess til tross for at han bare var 28 år gammel.

I en ny bok får man innsikt i superstjernens liv og avsløringer få andre har visst om til nå. Blant annet om Berglings frykt for å miste kontrollen og ende opp med å ta sitt eget liv.

Den autoriserte biografien heter «Tim» og er skrevet av den svenske journalisten Måns Mosesson, etter ønske fra Berglings familie.

Gjennom familien har Mosesson fått tilgang til Berglings private e-poster, tekstmeldinger og gjort flere dybdeintervjuer med artistens nærmeste.

Journalisten Måns Mosesson ble valgt av foreldrene til Avicii for å skrive boken om hans liv. Foto: Thorvald Skaare Aschim / NRK

Boka forteller også at Bergling allerede på videregående var overbevist om at det var noe alvorlig galt med han og at han gikk til psykolog.

Et annet eksempel er et sitat fra nettforumet Flashback, hvor Bergling som tenåring delte bekymringene sine:

«Er også bekymret for å miste kontrollen over meg selv når jeg er beruset. Har aldri hatt sånne problemer før men er bekymret for at uroen skal forsterkes når jeg blir full og at jeg skal føle at ingenting spiller noen rolle og ta livet av meg eller noe:P»

Trenger du noen å snakke med? Ekspandér faktaboks Hvis du trenger noen å snakke med, kan du benytte noen av disse lavterskeltilbudene: Kirkens SOS: Ring 22 40 00 40 eller skriv på soschat.no eller meldinger.kirkens-sos.no.

Ring 22 40 00 40 eller skriv på soschat.no eller meldinger.kirkens-sos.no. Kors på halsen: Ring 800 333 21 eller skriv på korspaahalsen.rodekors.no. Tjenesten tilbys av Røde Kors og er for deg under 18 år.

Ring 800 333 21 eller skriv på korspaahalsen.rodekors.no. Tjenesten tilbys av Røde Kors og er for deg under 18 år. Mental Helse Hjelpetelefonen: Ring 116 123 eller skriv på sidetmedord.no. Tast 2 for foreldreomsorg og tast 3 for studenttelefonen på samme nummer.

Ring 116 123 eller skriv på sidetmedord.no. Tast 2 for foreldreomsorg og tast 3 for studenttelefonen på samme nummer. Mental Helse Ungdom: Chattetjeneste på www.mhu.no på mandager, tirsdager og torsdager kl. 17-20. Tjenesten er rettet mot unge voksne (18-35 år).

Chattetjeneste på www.mhu.no på mandager, tirsdager og torsdager kl. 17-20. Tjenesten er rettet mot unge voksne (18-35 år). Akutt selvmordsfare? Ring 113 når det er akutt og står om liv. Ring legevakt på tlf. 116117 for øyeblikkelig hjelp. Du kan også snakke med din fastlege.

Rehab på Ibiza

I årevis turnerte den unge DJ-en verden rundt og spilte konserter og festivaler.

Avicii fløy shuttletrafikk mellom USA, Europa, Asia og Australia samtidig som han produserte ny musikk.

Avicii levde et jetset liv i mange år. Ofte med flere konserter på sammen dag. Her surfer på publikum under en konsert i Budapest. Foto: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Artisten ble flere ganger lagt inn på sykehus på grunn av problemer med indre organer.

Likevel fortsatte han å jobbe videre, men da bedøvet av kraftige smertestillende og såkalte opioider.

Bergling ble etter hvert avhengig av smertestillende.

Opioider er en type kraftig smertestillende som er avhengighetsdannende. I USA har det vært en rekke store søksmål mot legemiddelfirmaer som har produsert pillene, Foto: Mark Lennihan / AP

Pilleavhengigheten varte lenge.

Venner og familie merket hvordan Bergling endret seg over tid og valgte til slutt å konfrontere han med mål om at artisten skulle oppsøke hjelp – en såkalt intervensjon.

Konfrontasjonen fra venner og familie fungerte.

«Huset eksploderte i jubel og applaus, og mens kameratene kom løpende ned fra etasjen over, klappet Klas (faren til Avicii) terapeuten på skulderen. Fylt av en pirrende lykkerus gikk han ut på den våte verandaen og holdt rundt sønnen sin»

Avicii dro på rehabilitering. Ironisk nok på Ibiza som var episenteret for den ekstreme livsstilen DJ-en hadde levd i mange år.

Det ble et vendepunkt.

I en e-post til moren sin skriver Bergling om hva han har lært etter en måned med rehabilitering:

«Denne oppførselen går helt tilbake til da jeg begynte å få kviser i tenårene, at jeg begynte å skulke osv hvis jeg hadde en dårlig dag. Man bare utsetter problemet, egentlig er det samme som en medisin, man bare utsetter og utsetter og til slutt blir det kaotisk angst, ikke bare for meg selv, men for alle andre også så klart.»

Som ung hadde Tim Bergling mye usikkerhet knyttet til kviser. Han skulket skolen flere ganger for å slippe å gå utendørs kommer det frem i boka. Foto: Charles Sykes / AP

Nytt om hans siste dager

«Det hadde jo aldri falt dem inn at Tim skulle skade seg selv»

Berlings siste dager var på ferie i Oman.

Faren fikk oppdateringer fra en mann som hadde blitt kjent med artisten på turen. Han rapporterte at Bergling hadde sluttet å snakke og begynt med selvskading.

Boka inneholder mobilnotater Bergling skrev ned de siste dagene han levde. Noen lyse tanker, noen mørke:

«Jeg er i kontakt med mitt eget sinn og begynner å vibrere av min egen energi»

«Sjelens utgytelse er den siste tyngden før den starter på ny.»

«Åååååååh men jeg prøver fortsatt å skjønne alt hele tiden, jeg er nødt til å takle å sitte alene!»

Bare dager før hadde 28-åringen vært positiv og sendt hyggelige meldinger hjem til familien.

«Elsker deg mamma!!» skrev han. «Oman er helt fantastisk! Savner deg og papsen!!»

Foreldrene fikk med andre ord varierte tilbakemeldinger om hvordan det stod til med sønnen.

Få dager før han tok sitt eget liv var Tim Bergling på ferie og i godt humør i Oman. Her med andre hotellgjester. Maitrai Joshi (t.v.), Avicii og Christina Hlosek. Foto: Muscatt Hills Resort

Arven etter Avicii

20. april ble Tim Bergling funnet død i Oman. Han hadde tatt sitt eget liv. Det var familien åpne om fra første stund.

Etter den tragiske hendelsen valgte familien å opprette en stiftelse i Tim Berglings minne. Stiftelsen donerer penger til tiltak som forebygger psykiske problemer og selvmord.

Dagen etter Avicii døde samlet mange tusen seg i Stockholm for å minnes den folkekjære artisten. Foto: FREDRIK PERSSON / AFP

– Hele Stockholm ble forandret på 10 minutter, sier bokas forfatter Måns Mosesson om hvordan nyheten ble tatt imot i Sverige.

Selv var forfatteren ute i en park etter jobb. Det var vår i Stockholm og Monesson forteller at folk begynte å spille Aviciis musikk fra parker over hele byen for å hylle den avdøde.

Dagen etter var det en stor markering i Stockholm.

Musikalsk har Avicii stor status både i hjemlandet Sverige, men også resten av verden.

Mosesson forteller at Avicii i dag blir ansett som en av Sveriges største låtskrivere gjennom tidene.