– Vi er gira, skuespillerne er gira og mange folk der ute er gira, sier serieskaperne Jon Iver Helgaker og Jonas Torgersen i Viafilm.

De har siden 2016 produsert dobbel dose av komiserien sin om vikingtiden, for å lage norske «Vikingane» på NRK og engelskspråklige «Norsemen» på strømmegiganten Netflix.

Nå er det klart at det blir en tredje sesong – snaut halvannet år etter forrige runde.

– Det er finansieringen som har tatt tid. Det er en unik modell med NRK og Netflix sammen. Vi har skrevet det ferdig, det er ikke oss det henger på, sier Torgersen.

Gira: Serieskaperne Jon Iver Helgaker og Jonas Torgersen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

NRK tar mest av regningen

NRK og Netflix har samarbeidet om å finansiere serien, som er blitt en suksess for NRK i Norge og for Netflix i resten av verden.

Men selv om de deler suksessen, deler ikke NRK og Netflix likt på kostnadene for den.

Ifølge NRK går de inn med 15 millioner kroner til det totale budsjettet på 27 millioner.

Dermed betaler NRK mer for serien de kun distribuerer i Norge enn det Netflix betaler for den engelskspråklige versjonen de kan ta ut i verden.

– Det høres kanskje ikke helt rettferdig ut med tanke på hva partene får, men det er det vi må forholde seg til, sier Torgersen.

Helgaker påpeker at Netflix ikke går inn som produsent på lik linke med NRK.

– De kjøper et produkt på samme måte som de har gjort med andre norske serier, som «Grenseland» eller «Nobel». Sånn sett er denne avtalen ganske god, sier han.

Beholder rettigheter

NRK forklarer at de betaler mer for å beholde eierskapet til serien etter at Netflix er ferdig med å vise serien.

– Vi er et innkjøp. Ikke en originalproduksjon av typen «Netflix Original», sier redaksjonssjef Christina Rezk Resar i NRK Underholdning.

– Men Netflix stempler det jo som det på strømmetjenesten sin?

– Både og. De har ikke eierandeler, som vi og Viafilm har. Om et gitt antall år er det vi som eier serien, ikke Netflix, sier Resar.

Redaksjonssjef Christina Rezk Resar i NRK Underholdning. Foto: Privat

Netflix ønsker ikke å kommentere avtalebetingelsene overfor NRK.

– Det vi kan si, er at vi er fornøyde med å ha fornyet denne suksesserien, og at vi setter stor pris på vårt pågående partnerskap med NRK, skriver direktør for innkjøp og produksjon i Nord-Europa, Lina Brouneus i en e-post.

Satser på premiere i 2020

Helgaker og Torgersen i Viafilm forteller at de nå konsentrerer seg om å få tredje runde «Vikingane» på skjermen.

Det skal etter planen skje i starten av neste år.

– Det er NRK som styrer, men det er det vi styrer mot, sier Rezk Resar.