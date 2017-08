Jøder, kristne og muslimer venter på at Frelseren skal komme tilbake. Men er det mulig at han allerede er her blant oss? Rundt om i verden lever folk som kaller seg Jesus Kristus, Messias, Frelseren eller Jødenes konge – alle med sine disipler, alle hellig overbeviste om at de er Guds sønn.

Fotograf Jonas Bendiksen har de siste tre åra oppsøkt disse nålevende Messiasene, og fotografiene og fortellingene om møtene har blitt til bok, og dokumentarserie. Motivasjonen bak ligger i et tankeeksperiment, forklarer Bendiksen:

– Hvis man aksepterer denne troen og profetien om at Jesus skal komme tilbake, hvorfor kan det ikke være en av disse som jeg har møtt?

Se første episode her

Bendiksen er eneste norske fotograf i velrenommerte Magnum Photos, som er et internasjonalt kooperativ av fotografer som jobber med dokumentarfoto.

Et samfunn utafor samfunnet

Den første gangen Bendiksen hørte om en gjenfødt Messias, var da han jobba som frilansfotograf i Moskva tidlig på 90-tallet. Det skulle finnes en mann som sa han var den gjenfødte Kristus, som levde avsondra med sine tilhengere i Sibir. Nysgjerrig pakka han fotosekken og satte kursen nordover. Hva er det som gjør at noen blir overbevist om at de er Guds sønn? Hva er det som gjør at folk samler seg om dem, og trur de har funnet frelseren?

I den vesle sibirske byen Obitel Rassveta møtte han en mann med langt hår og skjegg, sterk tilstedeværelse og hvit kjortel.

NÆRKONTAKT MED DET HELLIGE: Her får Jonas Bendiksen møte frelseren selv, og holde han i hånda. Men blir han frelst? Du trenger javascript for å se video. NÆRKONTAKT MED DET HELLIGE: Her får Jonas Bendiksen møte frelseren selv, og holde han i hånda. Men blir han frelst?

En outsider, slik som Jesus fra Nasaret

Kristus fra Sibir het egentlig Sergej Torop, og på den tida Sovjetunionen gikk i oppløsning, fikk han en åpenbaring: Han var den gjenfødte Kristus. Han tok navnet Vissarion, og grunnla Kirken av det siste testament. Menigheten teller i dag omkring 5000 sjeler, og de holder til i Sibir. De bygger sine egne hus, dyrker jorda og har et eget samfunn utafor samfunnet. Bendiksen synes ikke det er vanskelig å trekke paralleller til fortellingen i Bibelen, om Jesus og hans disipler:

– «Jeg skal komme som en tyv om natten» står igjen og igjen i skriften. Messias skal komme når man minst venter det og i en skikkelse man ikke venter.

På den måten er profetiene oppfylt, forklarer Bendiksen. For Jesus var jo en outsider. Han hang med de spedalske og prostituerte, han hadde ikke noe med folka som satt med penger og makt.

– Så hvorfor blir man da overraska over at Messias kommer tilbake som en outsider?

Sia Jonas Bendiksen traff Vissarion i Sibir har han hatt mange Messias-møter, i Brasil, Sør-Afrika, Zambia, Japan og England, og reisa har blitt til dokumentarserien Messias på NRK. Bendiksen sier det har gjort sterkt inntrykk på han å komme så tett på folk som tror så sterkt. Han ler når han forteller at han kom spesielt tett på Jesus i Sør-Afrika: Huset var overfylt av disipler, og den eneste senga som var ledig tilhørte Jesus sjøl.

– Så jeg er en av de få som kan si at jeg har sovet i seng med Jesus en uke!

TRYGG I TRUA: Moses er sikker på at han virkelig er Jesus, og at vi nærmer oss dommedag med stormskritt. Men hvordan kan han være helt sikker på at åpenbaringene han har hatt skyldes psykisk sykdom? Jonas Bendiksen spør Moses om dette før de skilles. Du trenger javascript for å se video. TRYGG I TRUA: Moses er sikker på at han virkelig er Jesus, og at vi nærmer oss dommedag med stormskritt. Men hvordan kan han være helt sikker på at åpenbaringene han har hatt skyldes psykisk sykdom? Jonas Bendiksen spør Moses om dette før de skilles.

Meningsfylte liv

Bendiksen foreller at noe av det som gjorde ham tiltrukket av Messiasene og følgerne deres, var måten de fylte alt med mening. De lever i en helt annen verden forklarer Bendiksen; de ser tegn fra Gud og mening i alt som omgir oss.

– Det er klart, de har mye mer mening i livet enn det jeg har!

Likevel har det ikke blitt disippel av Bendiksen. Han beskriver seg sjøl som en slave av vitenskapen. Flaska opp med at verden er rasjonell, at alt skal kunne vitenskapelig bevises. Men noe har skjedd med synet hans på tro.

– Jeg har blitt mer ydmyk ovenfor spørsmålet om hvor viktig er det at disse tingene faktiske er reelle og sanne, versus; den meningen det gir dem som tror.