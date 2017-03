NRK Nyheter endrer lederkabalen

NRK Nyheter er i ferd med å gjøre store endringer på organiseringen, og nå er det kjent hvem som tildeles hvilke poster i den nye organisasjonen.

Utgangspunktet for omorganiseringen er at publikums medievaner er i kraftig endring.

– Det viktigste vi skal drive med fremover er fremdeles journalistikk og historiefortelling. Men publikum har flyttet på seg. For å nå ut, må vi være der publikum er. Med denne modellen er vi best mulig rigget for framtida. Vi tar vare på flaggskipene våre i tillegg til at vi gjør et digitalt løft, har nyhetsdirektør Alexandra Beverfjord tidligere sagt.

NRKs nyhetsarbeid blir heretter organisert etter tre redaktørlinjer – en direkte-, en fag- og en programlinje.

VG-veteraner til toppjobber

Nyhetsdirektør Alexandra Beverfjord (39) henter inn VG-veteraner til å bekle to av de tre redaktørstillingene under henne.

Som redaktør for den nye Direktelinja er Espen Olsen Langfeldt (48) ansatt. Han har jobbet i VG siden 1991, og kommer fra stillingen som redaksjonssjef for VG+. Han har tidligere bekledd en rekke lederstillinger i mediehuset, i tillegg til å ha vært Paris-korrespondent og vunnet Skup-diplom. Den nye direktelinja får en sentral rolle i NRKs framtidige nyhetsarbeid.

Redaktør for Faglinja blir Marius Tetlie (41). Han kommer fra stillingen som kommunikasjonsrådgiver i Telenor, men har tidligere lang fartstid fra VG. Der har han også hatt en rekke lederstillinger, og var blant annet leder for avisens 22. juli-redaksjon.

Fra før av er det kjent at Kyrre Nakkim (50) blir redaktør for avdelingen Nyhetsprogram. Han er i dag debattredaktør i NRK, og har tidligere vært politisk kommentator og redaktør.

I tillegg er en rekke andre lederstillinger nå besatt.

Dyveke Sandtorp Nilssen (28) er ansatt som en av tre nyhetssjefer i Direktelinja. Hun kommer fra stillingen som reportasjesjef i TV2 Nyhetene. To andre nyhetssjefer er allerede ansatt: NRKs egne Stein Bjøntegård og Anders Børringbo.

Også disse er ansatt:

Redaksjonssjef for digital utvikling: Dan Kåre Engebretsen.

Redaksjonssjef desk: Christian Fougner.

Redaksjonssjef reportere: Ingunn Andersen.

Redaksjonssjef Dagsrevyen: Hanna Thorsen.

Redaksjonssjef magasin: Solveig Tvedt.

Redaksjonssjef bemanning: Marit Sirum-Eikre.

Redaksjonssjef fotoredaksjon direkte: Christian Grotnes.

Redaksjonssjef fotoredaksjon program: Liseann Tefre.

Redaksjonssjef utenriks: Knut Magnus Berge.

Redaksjonssjef økopol: Svein Ove Hansli.

Redaksjonssjef kultur og underholdning: Marianne Ytre-Eide.

Redaksjonssjef regi og produksjon: Jan Georg Vedeler.

Stillingene som redaksjonssjef innenriks og redaksjonssjef nyhetsmorgen er ikke besatt.

Målet er å være over i ny organisasjon i mai i år. Ifølge Beverfjord blir ikke NRK totalt flere i medarbeidere i 2017, men det er gjort omprioriteringer for å satse ekstra på nyheter i år.

– Dette betyr at vi blir litt flere medarbeidere i Nyhetsdivisjonen. NRK Nyheter må som alle andre nyhetsmedier flytte ressursbruken til de plattformene der publikum forflytter seg til, sier hun.