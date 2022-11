NRK legg ned Sportsrevyen

– Gjennom over 60 år har Sportsrevyen betydd enormt mykje for NRK, og for store delar av Noregs befolkning, seier sportsredaktør i NRK Espen Olsen Langfeldt.

– Vi er veldig stolte av historia til programmet og alt vi har vore med på å skapa av uforgløymelege idrettsaugeblikk gjennom fleire tiår, legg sportsredaktøren til.

Historisk

Sportsprogrammet har vore vist på TV-skjermen kvar veke sidan 1960 og er ei oppsummering av kva som har skjedd på idrettsfronten, hovudsakleg i Noreg.

Programmet blir vist søndagskveldar på NRK1 og varar vanlegvis rundt ein halvtime.

Sportsrevyen er eitt av dei eldste eksisterande TV-programma på NRK.

Den første sendinga som gjekk av stabelen 18. september i 1960 hadde Jarle Høysæter og Oddvar Foss som programleiarar.

Etter den tid har fleire kjende namn leia det historiske programmet. Blant dei Arne Scheie, Per Ståle Lønning, Karen-Marie Ellefsen, Dag Erik Pedersen og Ida Nysæter Rasch.

Sportsredaktøren forsikrar at det gode innhaldet i Sportsrevyen skal leva vidare. Foto: Christian Breidlid / NRK

– Med tungt hjarte

Espen Olsen Langfeldt fortel at NRK grunna strammare økonomiske rammer er nøydde til å kutta i alle divisjonar og innhaldsmiljø.

– Difor er det med tungt hjarte at vi har bestemt oss for å leggja ned Sportsrevyen, seier han.

Sportsredaktøren forsikrar likevel at det gode innhaldet i Sportsrevyen skal leva vidare.

– Vi skal framleis fortelja dei gode historiene, visa fram breidda og vera lidenskapeleg til stades på alle plattformer – på TV, radio og nett, seier han.