Baldwin sier han ikke trakk av

Hollywood-stjernen Alec Baldwin har for første gang latt seg intervjue om hendelsen der han skjøt og drepte en filmfotograf under en innspillingen av filmen «Rust». ABC har sluppet en kort video på Twitter der Baldwin sier at han ikke trakk av våpnet. I videoen kan man se en tydelig preget Baldwin som gråter. Intervjuet skal sendes torsdag kveld, amerikansk tid.