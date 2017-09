Norske William lever av å skrive hitlåter i USA

Kygo har du hørt om. Sikkert også Nico & Vinz.

Hva med J. Lo, Usher og Akon?

Dette er noen av verdens største popstjerner. Låtene deres tyter ut av høyttalerne, enten du er på fylla i Ålesund, i taxi i Chicago eller på gatekjøkken i Kuala Lumpur.

De har også en annen ting til felles; norske William Wiik Larsen lager låter for dem.

– Folk flest ikke hvem som har laget låtene de liker. Så noen ganger viser det seg at de egentlig ikke er artisten de er fan av, men låtskriveren, sier Wiik Larsen.

Han er på besøk i Oslo etter fire år i USA. Noe motvillig har han tatt av seg de runde solbrillene, selv om vi sitter inne.

Megahiten Norge ikke har hørt

For fire år siden, rett før «Am I Wrong» med Nico & Vinz ble en internasjonal megahit, hadde Wiik Larsen og manageren flyttet til Los Angeles for å satse i verdens største marked for musikk. Siden har vi i Norge sett lite til ham, bortsett fra en kort opptreden som hip hop-dommer i «Stjernekamp» for to år siden.

Men at fyren har stor suksess i USA for tiden, er det ingen tvil om.

I fjor skrev han blant annet «H.O.L.Y.» for Florida Georgia Line, en låt som utrolig nok ble kåret til årets beste countrylåt av både Billboard og Country Music Awards, og som amerikanere kan utenat.

Så hvorfor har ikke vi i Norge hørt denne låta?

– Når jeg er i statene kan jeg si at jeg var med på å skrive «Stay» med Kygo, men det har ikke folk hørt om. Men så kan jeg si at jeg gjorde «H.O.L.Y.», og folk bare «Åh, H.O.L.Y.! Det et er jo låta mi!

William Wiik Larsen bobler over når han snakker om dette. Ler og koser seg. Det smitter, og det virker trivelig å jobbe sammen med ham i studio. Flink som fy, men også en hyggelig og avslappet type.



Blir man sånn av å spille trommer i skolekorpset?

Brød- og vinylskiver

Da han var 15-16 år hadde William Wiik Larsen allerede vunnet flere DJ-konkurranser. Etter hvert ble gutterommet fullere og fullere av utstyr han kjøpte for penger han tjente på å jobbe deltid i en musikkbutikk.

– En felles venn fortalte om en sånn «wiz kid» som både sctratcher og lager beats. Så jeg dro og besøkte William på gutterommet, sier OnklP, eller Pål som han kalles av kjente.

FELLES FORTID: William Wiik Larsen, Tshawe Baqwa og OnklP begynte å jobbe sammen tidlig på 2000-tallet. Foto: Petter Sommer / NRK

– Han sto der med platespillerne og gjorde ting du ikke vil tro! Etter det gjorde vi ganske mange låter, med jevne mellomrom.

Tshawe Baqwa fra Madcon var også en fast gjest i Fougstads gate.

– Vi satt på gølvet og spiste brødskiver fra mor. Det va'kke noe falsk music business bullshit. Det kom jo helt sjukt feit musikk derfra, og det vi følte i det gutterommet har jo egentlig bare blitt ekspandert.

Pengepraten

Det er to temaer Wiik Larsen ikke er så ivrig på å snakke om: Penger og pågående prosjekter.

Særlig penger. Da blir han mer interessert i utsikten.

– De blir sjokka i statene når vi forteller at alle vet hva du tjener i Norge. «What? That's very, very private,» sier han etter en pause.

Som et hint om hva han tjener, forklarer Wiik Larsen at artistene ofte ikke eier noen rettigheter til låtene sine, og dermed kan få den minste delen av kaka.

Det er klart at Ila-gutten ikke lider noen nød.

William Wiik Larsen. Foto: Petter Sommer / NRK

– Hvem jobber du med nå da? Kan du si noe om hvilke artister du har låter på gang med?

– Jeg liker egentlig ikke å snakke så mye om det, for man veit aldri hva som skjer med låtene før man sitter med plata i hånda. Poenget er at jeg har utrolig mange låter overalt, men jeg vet ikke hva som skjer før det skjer.

Etter litt moderat overtaling, gir han seg til slutt.

– Ok. De siste to årene har det vært alt fra Jennifer Lopez, Usher, til Train og Kygo. Jeg har også gjort en del Akon. Veldig mye fett.



– Men det kan også hende at låtene aldri kommer ut. Man kan ikke begynne å stresse så mye med det.

Suksessformelen

Julian Alexander er manageren til Wiik Larsen og står tålmodig utenfor studiodøra med den to år gamle sønnen sin på armen. Han og William er visstnok tightere enn James Brown og har kjent hverandre siden de var ungdommer.

Julian finner artister, booker sessions og fikser papirarbeidet, mens kameraten lager låtene.

For eksempel var det Julian som «fant» Matty Noyes som synger på Kygos «Stay». Han måtte overtale William til å dra i studio med henne.

KONTORET: William Wiik Larsen med den kanadiske sangeren og låtskriveren Jessie Reyez i studio. Foto: Julian Alexander/IDAP / Privat

– En typisk dag i studio er at en artist kommer klokka 12-13, og så snakker vi om hva som har skjedd, om artisten har opplevd noe som vi kan jobbe med. Og så begynner vi kanskje med en idé på gitar eller piano, sier Wiik Larsen.



– Deretter finner vi ut melodien, noen ord og et konsept. Så begynner vi å spille inn alle de forskjellige delene og setter det sammen til det blir ferdig.

Men hvorfor er det noen som klarer å lage hits gang på gang, mens andre ikke har sjans?

Wiik Larsen det viktigste er å ikke være for kritisk til egne ideer når man skriver låter.

– Jeg tror det er viktig å være ærlig med seg selv og ikke fordømmende når man jobber med noe kreativt. I studio må man la ting bli det de vil bli, være ærlig med hva følelsen i låta er og prøve å rendyrke den.

– Det tar aldri mer enn en dag å skrive en låt. Arbeidsprosessen er den samme om en låt selger en 50 kopier eller fem millioner.

Nesten Justin

Når låta er klar sendes den så til plateselskaper og managere, som vurderer om den har potensiale til å bli en hitlåt og hvilken artist den passer til.

For eksempel var Justin Bieber interessert i H.O.L.Y før den havnet hos Florida Georgia Line.

Wiik Larsen sier han aldri blir helt vant til å høre låtene når de først kommer ut.

– Jeg tenker alltid tilbake til den dagen i studio, uansett hvor stor låta blir. Når jeg hører H.O.L.Y. tenker jeg tilbake til klokka to på dagen i beachhouset utenfor L.A. Når jeg hører «Am I Wrong», er jeg tilbake på Etterstad.

