Spillet My Child Lebensborn kom ut i 2018, men de siste dagene har det norske spillutviklingsselskapet opplevd en stor økning i salget av spillet. Korte videoer fra spillet på det sosiale mediet TikTok er sett flere millioner ganger.

– I går tjente vi en million kroner. På én dag!

MILLIONER: Flere av videoene er sett over en million ganger på bare få dager. Foto: Skjermdump

Daglig leder Catharina Bøhler i Sarepta Games har ikke ord for å beskrive følelsen av en slik salgssuksess.

Før helgen hadde de rundt 15.000 følgere på TikTok. Tirsdag morgen har de rundt 80.000 følgere.

– Det selger rundt 70.000 kopier om dagen for tiden. Vi forventer at dette er en topp, men ganske spennende, sier Bøhler.

Viktig markedsføring

Bøhler forteller at det tidlig kom forslag om å opprette en TikTok-konto, men at hun ikke hadde helt troen på det til å begynne med. I mai ansatte de en ansvarlig for sosiale medier, som overbeviste henne om å prøve det likevel.

Det ble en stor suksess.

– For en uke siden snakket vi om at det var mange på TikTok. Vi fikk fort masse oppmerksomhet, blant annet i Brasil, forteller hun.

Spillet går ut på å ta vare på to foreldreløse lebensborn-barn i etterkrigstiden i Norge. Barna møter mobbing og trakassering fra andre barn og samfunnet rundt seg. Man må finne ut hva som skjedde med foreldrene deres, og hjelpe dem til en bedre framtid.

– Vi er et lite spillselskap som ikke har de største markedsføringsbudsjettene for å konkurrere mot de største. Vi må jobbe hardt for å snakke med brukerne våre, sier Bøhler.

– Du må ta TikTok på alvor

Høyskolelektor Annette Kallevig ved Høyskolen Kristiania har sett på suksessen til de norske spillutviklerne.

IMPONERT: Annette Kallevig sier TikTok er en av kanalene hvor publikum virkelig engasjerer seg. Det har Sarepta Studio fått merke de siste dagene. Foto: Høyskolen Kristiania

– Du kan nå ut til fryktelig mange uten å ha følgere i det hele tatt. Det er det som er så genialt her. Hvis du har et bra produkt sånn som her, og et godt budskap som griper folk, så kommer du rett ut til dem, sier hun.

Bøhler og de andre utviklerne i Hamar respekterer i liten grad TikToks mange trender og formater, men treffer likevel godt.

– Med TikTok og andre kanaler er det nettopp det menneskelige og det å lære historie som gir rom for å nå andre målgrupper enn dem som er typiske spillere, sier Kallevig.

Blåser liv i bedriften

De nye inntektene gjør at Sarepta Studio og Teknopilot kan satse på sitt neste spill under utvikling

KARIN: Utviklingen av oppfølgeren til spillet kan gå raskere med flere ansatte etter salgsøkningen. Foto: Sarepta Games/Teknopilot

– Nå kan vi planlegge ansettelser og komme i gang med et større team. Det kommer til å ha veldig mye å si for selskapet, sier Bøhler.

De håper også oppmerksomheten kan gi dem flere fordeler framover.

– Det kan være vi blir kontaktet av flere utgivere som kanskje vil snakke med oss. Det ville vært veldig spennende, avslutter hun.