– For å være helt ærlig tenkte jeg: Hva i huleste er Melodi Grand Prix? Er det en form for billøp?

MGP var ikke akkurat et kjent begrep for Chris Medina, amerikaneren som skapte en landeplage med «What Are Words», da han fikk tilbud om å delta i årets norske finale.

Selv om det har gått litt tid siden han ble valgt ut: hvor mye har han egentlig rukket å lære seg om norsk Melodi Grand Prix-historie?

Vi ga ham en innføring i legendariske MGP-øyeblikk – det ga lattermilde førstegangsmøter for amerikaneren!

Sjalu på skjelettdrakt

Tidenes mest berømte MGP-kostyme er trolig Jahn Teigens skjelettdrakt fra 1976, da han sammen med Inger Lise Rypdal deltok med duetten «Voodoo». NRK hadde etter generalprøven gitt Teigen forbud om å bruke kostymet, men Teigen fintet ut alle og stilte med den likevel.

Når Chris Medina mer enn 40 år senere ser opptredenen og antrekket bryter han ut i hysterisk latter.

– Det er jo helt galskap, hinsides alt jeg har sett. Man blir jo skremt, mann. Men skikkelig kule greier!

Og han legger til:

– Jeg er seriøst sjalu for at jeg ikke har kommet på et slikt stunt selv.

PALJETTER: Chris Medina er ikke vant til paljettpryd på scenen. Men Bobbysocks-jakka og låten falt bedre i smak enn forventet. Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

La det swinge som en julesang

Neste klipp vi viser ham er Bobbysocks og «La det Swinge». Medina smiler da han ser de rosa paljettkostymene, og begynner å trampe takten med beina. Men tonene gir ham litt originale assosiasjoner.

– Denne høres ut som en julesang!

Og navnet på gruppa skjønner han lite av.

– Bobbysocks, sier du? Hva i alle dager er Bobbysocks?

(NB: Bobbysocks er ikke bare en popgruppe, men en type sokker som var populære på 1940- og 50-tallet, og fikk sin renessanse på 80-tallet).

Så drar vi frem med medbrakt Bobbysocks-kostyme, og Chris tar på seg paljetter for første gang.

Det blir allsang på La det Swinge, og Chris synger med av full hals!

Ølsøling utløste kjærlighet

Det var hitlåten «What are Words» som gjorde at Chris Medina ble en ekte norgesvenn.

– Norge var det aller første landet jeg besøkte, utenfor USA. Og jeg ble forelsket i landet. Da jeg kom hit var det perfekt vær, menneskene nærmest strålte om kapp med sola, og sola var oppe på himmelen nesten hele natta. Og det skadet jo ikke at jeg hadde en nummer-en-hit også, jeg fikk ekstra mye kjærlighet.

Og ikke bare ble han forelsket i landet, men i ei jente – da plateselskapet organiserte en hyggelig kveld på byen.

– Da en av jentene skulle hilse og presentere seg, presterte hun å søle hele ølen over meg, og knuste flere glass. Den jenta ble kjæresten min. Det var søtt.

To år senere flyttet han til Norge, og ble pappa.

– Da jeg fikk høre at hun var gravid innså jeg at jeg nok vil bli boende i Norge resten av livet. Jeg går hver dag på skole, og lærer meg norsk. Men jeg stotrer og blander sammen ordene så mye at det er synd på dem som skal prøve å forstå hva jeg mener, ler han.

STUDIOKOMPISER: Chris Medina er aktiv i studio disse dager, og skriver låter med blant andre Alexander Walmann, som deltok for Norge i Eurovision i 2017. Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

Eurovision og skjegg-Conchita

2. mars blir Oslo Spektrum amerikanerens arena. Og Medina vet at man ved å komme til den internasjonale finalen kan nå ut til hele verden. For selv da han bodde i Statene fikk med seg noen Eurovision-høydepunkter, særlig en omstridt østerriksk vinner fra 2014.

– Conchita fikk jo nesten nettet til å bryte sammen, og ble en snakkis i Amerika. Han sto der i vakker kjole og sminke, og hadde større skjeggvekst enn meg. Det var et skikkelig kultursjokk!

Og til tross for at det fortsatt er noen store hull i Melodi Grand Prix-kunnskapene, har han definitivt lyst til å representere Norge.

– Dette er jo som OL, eller Superbowl i synging!