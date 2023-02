– Ein handbevegelse og to ord er nok til å starte ein heil bevegelse. At dette ikkje blir dyssa ned og fortrengt er viktig.

Det seier det nyfeministiske svartmetallbandet Witch Club Satan. Dei skal sjølv spele på årets Tons of Rock og risikerer å dele scene med rockebandet Pantera.

– Det er djupt provoserande, seier trommis Johanna Holt Kleive.

No ser Witch Club Satan helst at Tons of Rock tar eit større ansvar, og det med eitt, enkelt grep:

Å fjerne Pantera frå plakaten.

PROVOSERT: – Å sende Pantera i retur hadde vore eit tydeleg forsøk på å røske ugraset opp ved rota, og eit genuint standpunkt om at rock og metall er for alle, seier Witch Club Satan. Foto: Roger Hennum

Ein handbevegelse og to ord

Handbevegelsen og dei to orda Witch Club Satan siktar til, kjem frå Pantera-vokalist Phil Anselmo. Den sju år gamle naziliknande helsinga, saman med å rope «kvit makt», gjer at det spøkar for deler av verdsturneen metallbandet skal ut på i vår.

For to veker sidan vart det kjent at dei tyske dobbelfestivalane Rock am Ring og Rock im Park i Nürnberg fjerna Pantera frå plakaten etter klager og kritikk frå fans.

Den austerrikske festivalen Gasometer kom til same slutning kort tid etter, melder medium som The Guardian og DR.

Festivalarenaen i Nürnberg ligg lokalisert i same område som Hitler sitt naziparti hadde sine årlege samlingar på 30-talet.

Framføringa var i samband med ein minnekonsert for den avdøde bandmedlemmen og gitaristen, «Dimebag» Darrell Abbott.

Anselmo har seinare beklaga episoden offentleg, etter at han først la skulda på «intern humor» kombinert med «for mykje inntak av kvitvin».

Men dette er ikkje første gong han har vore i hardt vêr for sine ytringar. I 1995 skal han ha hatt problem med rap-sjangeren fordi den «pissar over all kvit kultur, ifølge metallmagasinet Louder Sound, og i 2001 skreik han «white power» på ein konsert i Sør-Korea.

– Tons of Rock sender eit signal

Punkbandet Hudkreft støttar Witch Club Satan i kritikken. Dei er skuffa over manglande handling frå den norske metallfestivalen.

– Sjølv om Ekebergsletta ikkje er ein gammal naziforsamlingsplass, bør Tons of Rock likevel fjerne dei, seier Hudkreft-trommis Stella Oter Lindeberg.

Dei meiner metallfestivalen sender eit negativt signal ved å behalde Pantera.

– Når dei øvste metallsjefane i Noreg ikkje fjernar bandet frå plakaten, sender dei eit signal om at det er greitt å kome med nynazistiske utsegn så lenge ein unnskyldar seg. Det er rein ansvarsfråskriving.

– Rasistiske haldningar høyrer på ingen måte heime i samfunnet, i alle fall ikkje på ei scene. Tons of Rock gjer Pantera ein plattform ved å behalde dei, meiner Hudkreft. Foto: Ingrid Nedrebø / NRK

Trur på nye sjansar

Tons of Rock har blitt konfrontert med kritikken og seier dette til NRK:

– Phil Anselmo har beklaga offentleg sin uakseptable oppførsel frå 2016 ein rekke gongar. Tons of Rock trur på å gje alle nye sjansar, og ser fram til å oppleve desse legendene på Ekebergsletta til sommaren, seier presseansvarleg Lars Baade.

Også Radio Rock-profil Torkil Torsvik gler seg til å oppleve Pantera i hovudstaden i juni.

– Dei som kjenner Pantera si historie veit at dette er haldningar bandet aldri har fronta. Eg kan skjøne at dei som ser videoen kan bli skremt, men det er sju år sidan og dei har beklaga seg.

Panterafan og Radio Rock-profil Torkil Torsvik har følgt Pantera sidan 90-talet.

Torsvik peikar på at det er viktig å skilje enkeltpersonen frå kunsten, men legg vekt på at vokalisten må trå varsomt på turneen.

– Han bør holde den høgrearmen veldig i ro.

Skal utnytte scenelyset

Både Hudkreft og Witch Club Satan meiner arrangørar har eit ansvar for å gjere metallsjangeren tilgjengeleg og trygg for alle.

Men dersom ein skulle hamne på same festival som til dømes Pantera, har artistar moglegheit til å ta tydeleg avstand, meiner Hudkreft:

– Ein kan seie eller gjere noko frå scena for å vise kvar ein står.

Det kjem også til å bli taktikken til Witch Club Satan. Heller enn å trekke seg unna, skal dei utnytte scenelyset på Ekebergsletta godt.

– Vi kjem til å stå på Tons of Rock i sommar og formidle nokre idear som faktisk er verdt noko i samfunnet og gjere det ekstremt tydeleg kva vi meiner, avsluttar Holt Kleive.

NRK har forsøkt å kome i kontakt med Pantera, men har ikkje lukkast.