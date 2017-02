Norsk skrekk-klassiker blir laget på nytt i Hollywood

Klassikeren fra 2006 med Ingrid Bolsø Berdal og Viktoria Winge i hovedrollene blir nå laget i Hollywood-versjon.

Rettighetene er kjøpt av filmstudioet WWE Studios, også kjent som World Wrestling Entertainment.

Det skriver Deadline.

Sterk kvinnelig hovedrolle

Filmen handler om en vennegjeng som drar på snowboardtur i Jotunheimen. Etter et fall på ski bestemmer de seg for å søke ly på et høyfjellshotell. Men omgitt av fjell og mørke finner de grufulle tegn på at de ikke er så alene som de trodde.

Historien blir av filmnettstedet beskrevet som en krysning mellom thrilleren «The Grey» og Oscar-vinneren «The Revenant», og løfter frem den sterke kvinnelige hovedrollen som en styrke.

REDD: Viktoria Winges karakter frykter for livet i skrekkfilmen fra 2006. Med god grunn. Foto: Fantefilm/SF Norge

I følge filmnettstedet blir den amerikanske versjonen, som skal hete «Cold Prey», trolig skrevet av Casey La Scala. Basert på manuset til Thomas Moldestad og regissør Roar Uthaug.

La Scala har tidligere skrevet manuset til skrekkfilmen «The Remaining» og har blant annet produsert klassikeren «Donnie Darko».

En nordmann

Foreløpig skal også en nordmann delta i produksjonen. Musikkvideoregissøren Marius Haugan skal co-produsere den amerikanske varianten.

Den norske filmversjonen ble sett av rundt 250.000 nordmenn i 2006, i følge Film og Kino.

Det ble laget to oppfølgere av filmen, «Fritt Vilt 2» i 2008 og «Fritt Vilt 3» i 2010.