Norsk kunstner maler Vera Lynn i all hemmelighet

– Det er en uvanlig prosess. Å male i hemmelighet, forklarer han.

Ross Kolby har hatt tett kontakt med sangeren som betydde så mye for så mange under annen verdenskrig. Hun har sett bildet underveis, og skal være begeistret. Det er fortsatt ikke helt ferdig.

Først når portrettet avdukes i Royal Albert Hall senere i år, får verden se det. Kolby kan derfor ikke vise oss portrettet av Dame Vera Lynn, som han har holdt på med siden juni i fjor.

Vera Lynn ble en yndling etter annen verdenskrig da hun sang We'll meet again for soldater. Foto: LUKE MACGREGOR / REUTERS

We'll meet again

Selv om det snart er 80 år siden hun sang for soldatene som var ute i krigen, får hun fortsatt post fra folk over hele verden som setter stor pris på den jobben hun gjorde. De som skriver er i alle aldre.

Vera Lynn var bare 22 år gammel da krigen brøt ut og hun ble en inspirasjon for soldatene. Hun reiste rundt i hele verden og sang for dem og hadde også et radioprogram der hun intervjuet familier som savnet sine menn, sønner og brødre. Dette programmet kunne soldatene høre og hun ble som et slags bindeledd mellom dem. Det er sangen «We'll meet again» som flest husker fra hennes innsats under krigen.

Ross Kolby, som er kjent for norske kongeportretter, tok selv kontakt med Vera Lynn for å spørre om å få lov til å male henne, og hun svarte ja. Kolby, som alltid har beundret Lynn, reiste hjem til henne.

– Det ble et uforglemmelig møte, forteller han, og beskriver den 102 år gamle sangeren som fortsatt svært oppegående.

Kunstneren Ross Kolby er kjent for sine tre kongeportretter. Her med Hans Majestet Kong Harald. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Det var en fornøyelse å møte Ross, og jeg er begeistret over at han maler mitt portrett, sier Dame Vera Lynn selv.

Hun sier at det er fantastisk hvordan han greier å inkludere så mange elementer fra hennes liv i maleriet.

Gave til Royal Albert Hall

Bildet han maler blir en gave til Royal Albert Hall fra The London Mint Office.

– Det er en stor ære at portrettet skal henge i Royal Albert Hall, sier Lynn.

Hun har opptrådt i Royal Albert Hall mer enn femti ganger mellom 1937 og 2006.

Da Vera Lynn feiret sin 100 års dag ble bildet hennes vist på Dovers klipper for å markere hvor stor hennes innsats under annen verdenskrig var. Foto: HANDOUT / Reuters

Et enkelt menneske

Ross Kolby står og maler i et kunstnerfellesskap, Flytårnet Kultursenter på gamle Fornebu flyplass. Rundt ham ligger det bilder og bøker om Vera Lynn.

– Skal man male et godt portrett, må man vite mye om mennesket man skal male, forklarer han.

100-åring toppar i Storbritannia

Kolby mener Lynn er en inspirasjon for folk i dag, fordi hun viser at vi alle kan bidra med noe når katastrofen rammer.

– Vera Lynn er et eksempel på hvor mye et enkelt menneske kan gjøre, selv om hun verken er general eller soldat. Hun brukte stemmen sin, sier Ross.