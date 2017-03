Nå kommer oppfølgeren til Love Actually

Fredag 24. mars kan du se hvordan det går med karakterene i det som er mange nordmenns favorittjulefilm, Love Actually. BBC One sender da en 10 minutter lang film om hva som har skjedd med karakterene 14 år etter.

Regissør Richard Curtis har fått med seg de fleste stjernene i episoden som skal vises i forbindelse med veldedighetsarrangementet Comic Relief.

Hugh Grant, Keira Knightley, Colin Firth, Lúcia Moniz, Liam Neeson, Bill Nighy, Martine McCutcheon, Thomas Brodie-Sangster, Olivia Olson, Chiwetel Ejiofor, Marcus Brigstocke and Rowan Atkinson er alle en del av episoden.

Usikkert om den kommer på TV i Norge

I USA vises episoden på NBC 25 mai. Ifølge Trine Fossan, programinnkjøper i NRK, virker det ikke som rettighetene til episoden er klare for salg.

– Men vi er interessert i å kjøpe den om det blir mulig, sier hun.

Filmen er mange nordmenns julefavoritt, og filmen vises på flere TV-kanaler hver jul. Flere norske kjendiser har snakket om hva denne romantiske komedien betyr for dem. Tidligere har både Jens Stoltenberg, Lene Alexandra Øien, Nadia Hasnaoui, Anita Skorgan og Linn Skåber uttrykt sine følelser for Love Actually.

Kunnskapsministeren har sett originalen 14 ganger

Torbjørn Røe Isaksen har sett Love Actually hvert år siden den kom ut i 2003. Det vil altså si 14 ganger.

– Jeg elsker Love Actually! Den er rørende uten å være klissete, og så er den sjarmerende og morsom. Hvert år når jeg setter meg ned for å se den tenker jeg at nå blir jeg kanskje lei, men det er nesten like fint hver gang.

Han kommer til å se den korte oppfølgeren om den er lett tilgjengelig.

– Det er jo litt spennende, men det er jo alltid slik med oppfølgere at det skal veldig mye til for at det ikke blir litt skuffende. Men jeg er ikke en junkie som bruker fritiden min til å finne ut mest mulig om filmen og skuespillerne.

Han skulle egentlig ønske at det ikke kom noen oppfølger.

– Det er ofte finere å kunne forestille seg hvordan det går eller bare la det være en fin film som man ser og som er en fin juletradisjon og ikke noe mer enn det.