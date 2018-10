Nå kommer læreplanene som tar 22. juli inn i skolen

– Vi skal sikre at 22. juli skal omtales i læreplanene, sier avdelingsdirektør Hedda Huse i Utdanningsdirektoratet.

Denne uken skal direktoratet legge frem skisser til nye nasjonale læreplaner. Der bekrefter Huse overfor NRK at de første offisielle føringene for undervisning om grusomhetene i regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011 bli presentert.

I dagens læreplan er ingen enkelthendelser inkludert i kompetansemålene for samfunnsfag etter 7. trinn og 10. trinn.

Det betyr at 22. juli blir den eneste enkelthendelsen i historien som blir nevnt spesifikt i læreplanene. I tidligere læreplaner kan man lese at elever kunne «gjøre greie» for emner som den franske revolusjon eller 2. verdenskrig, men ikke én enkelthendelse.

– Vi jobber med hvordan dette skal inkluderes i undervisningen nå. Oppdraget nå er at temaet skal omtales i læreplanen. Dette er relevant i flere fag, deriblant samfunnsfag. Og det vil være flere temaer dette er aktuelt for, som medborgerskap og terror, sier Huse.

Utdanningsforbundet ber om tid til innspill

Når skissene nå legges åpent ut, åpner Utdanningsdirektoratet for innspill til planene. Dette skjer før et offisielt utkast til nye læreplaner skal ut på høring til departementene våren 2019.

Steffen Handal i Utdanningsforbundet har tidligere vært kritisk til å nevnte 22. juli spesifikt i de nye læreplanene uten tilstrekkelig faglig rådgivning, og ser frem til å komme med innspill.

Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet. Foto: Tom-Egil Jensen

– Jeg er veldig spent på hvordan læreplangruppene har jobbet med dette, og at vi får tid til å komme med innspill. Inkluderingen av 22. juli må ikke bli gjort på en lemfeldig måte, sier Handal.

«Må undervises om ideologien»

Undervisning om terroren som rammet Norge må ikke skje uten å samtidig redegjøre for ideologien som lå bak, understreker AUF-leder Mani Hussaini.

– Det er umulig. Da ignorerer man noe av det aller viktigste bak angrepene. På samme måte som vi lærer om andre verdenskrig og motivasjonen til nazistene, er dette noe som bør læres bort for å hindre at noe lignende skjer igjen, sier Hussaini.

AUF-leder Mani Hussaini mener opplæringen om 22. juli-angrepene også må omfatte terroristens ideologi. Foto: Siv Sandvik / NRK

AUF har lenge argumentert for å ta 22. juli-terroren inn i skolen.

– Det er viktig at vi går i dybden på 22. juli, både hatideologien som drepte, men også hvordan vi som ett folk og én nasjon sto sammen i en av de vanskeligste stundene Norge har opplevd, sier Hussaini.

Sanner: «Skolen må bygge opp under norske verdier»

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) mener likevel det er naturlig å få terrorhendelsen som kostet 77 mennesker livet inn i elevens timeplaner. Han har også tatt til orde for nettopp dette.

– Ekstremisme, uavhengig hvor den kommer fra, truer verdier det norske samfunnet er bygget på, som demokrati, likeverd og toleranse. Da er det naturlig at man diskuterer årsaken til at noen går i angrep på disse verdiene, sier Sanner.

Han mener undervisning om 22. juli går rett inn under en av den norske skolens mest sentrale samfunnsoppdrag, om å bygge opp under norske verdier.

– Vi lever i et samfunn der fellesarenaene er blitt færre. Vi ser at hatprat og ekstremisme også gjør seg gjeldende i sosiale medier. Da er det viktig at elevene diskuterer verdier som toleranse og likeverd, sier Sanner.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner ønsker å ta 22. juli inn i undervisningen for å underbygge skolens samfunnsoppdrag om å bygge opp under norske verdier som toleranse og likeverd. Foto: Helle Fjelldalen / NRK

En endelig ny læreplan er ventet innført i 2020, 14 år etter forrige læreplan i 2016.

I 2020 vil elever som er født etter at terroren rammet Norge utgjøre første til tredje trinn på barneskolen.