– Vi ser på Facebook og på Finn.no at det legges ut utstyr i en grad vi aldri har sett før. Det er et tydelig tegn på at folk begynner å bli desperate, sier Hans Ole Rian som leder kunstnerorganisasjonen Creo.

En av gitarene som er lagt ut for salg tilhører Bård Helgerud. Han er en av de flere tusen musikerne i Norge som ikke er en stjerne, men likevel lever av å spille.

Gitaren han har lagt ut er dyr og sjelden, og noe av det han er aller mest glad i.

– Under normale omstendigheter hadde jeg ikke solgt denne gitaren. Det er trist å måtte selge ting for å få råd til livet, sier Helgerud.

Bård Helgerud håper at pandemien er over før gitaren er solgt. Foto: Privat

Hadde venta på drømmegitaren i 20 år

Bård Helgerud var 18 år da han første gang så den spesielle gitaren, en Gibson L5 Byrdland i en konsert med jazzartisten Diana Krall på TV.

Mange år senere dukket drømmegitaren opp i Bærum.

– Jeg så at noen skulle selge den og jeg begynte å tekste selgeren midt på natten. Da hadde jeg ventet i 20 år på å kjøpe en slik gitar. Det var veldig stort.

Nå har han motvillig lagt gitaren ut for salg.

Dette er drømmegitaren som Bård Helgerud nå å selge for å få hverdagen til å gå rundt. Foto: Skjermdump av Finn

– Jeg forsøker febrilsk å finne noe annet å selge på Finn og prøver i det lengste å beholde den. Jeg håper på et mirakel.

– Er det egentlig sånn at du kvier deg litt når noen tar kontakt på Finn.no?

– Ja, jeg har jo blitt så glad i den og jeg kommer ikke til å finne en som låter akkurat som denne.

Bård Helgerud håper at samfunnet åpner opp igjen før en selger tar kontakt så han slipper å selge gitaren.

– Jeg håper at man kan slippe å selge noe for å overleve. Det har jo aldri vært sånn før.

Bård Helgerud spiller blant annet i The Daytrippers. Her spiller de på Parkbiografen i Skien i april 2020. Foto: Helge Lund/HLfoto

– Helt uakseptabelt

En undersøkelse fra Menon viser at musikere er den yrkesgruppen som taper mest på koronasituasjonen. Samtidig har de bare støtte for 60 prosent av tapt inntekt.

Hans Ole Rian mener at det viser hvordan dette ikke er noen dugnad, men en krise som rammer veldig skjevt.

Hans Ole Rian er leder i Creo som er Norges største kunstnerorganisasjon med mer enn 9000 medlemmer. Foto: Asamaria.com

– Bare det at fem konsern «stikker av» med halvparten av all koronastøtte. Og at flere av bedriftene betaler ut millioner i utbytte mens en fattig musiker må selge gitarer for å overleve, det er helt uakseptabelt, sier han.

Vegard Einan (H), statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, mener det er en feil sammenligning.

– Virksomheter og personer har ulike forutsetninger.

– De ulike ordningene er satt opp for å dekke ulike behov for å fjerne i mest mulig grad de negative effektene av koronakrisa, seier han.

Solgt sin tredje gitar

Også Artisten LIZZ selger gitaren sin på Finn.no. Hun var på sitt sjette år som fulltidsartist da korona smalt til. Hun har nå solgt sin tredje gitar.

Artisten LIZZ er en av flere musikere som har solgt utstyret sitt. Foto: Inbal Yona Levy

– Det er ikke noe gøy. Det er på en måte babyene mine. Alle gitarene har sin egen historie og sin egen sang som jeg har skrevet.

– Hvordan er situasjonen din etter korona, tror du?

– Jeg vil heller sitte blakk enn å ikke ha noen ting. Jeg har ikke samvittighet eller hjerte til å selge alt.

Et tegn på desperasjon

– Det gjør meg betenkt at vi nå har kommet dit i denne krisen, sier forbundsleder Hans Ole Rian i Creo.

Rian er bekymret for musikere som nå selger livsgrunnlaget sitt.

– Konsekvensene for de enkelte er jo katastrofalt for de har ikke inntekt.

– Denne krisen er over en eller annen gang, da er det veldig trist hvis musikerne sitter igjen uten alt utstyret. Nå håper vi at våre politikere ser alvoret og tar ansvar for en veldig presset gruppe.

Vegard Einan forteller at reduksjonen i ordningen for selvstendig næringsdrivende ble tatt i tråd med den nye stimuleringsordningen som heller støttet aktivitet.

Vegard Einan er statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet (H). Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

– Vi har prøvd å dekke over behova til flest mulig ulike grupper, og vi har truffet ganske greit. Men det er klart det vil alltid være noen grupper som faller utenfor, seier Einan.

Han legger til at det skal finnes et økonomisk sikkerhetsnett også for musikere som har tjent lite og jobba lite, og som ikke har grunnlag for inntektssikring.