Fem selskaper deler nesten halvparten av koronastøtten

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Nesten 900 millioner kroner er delt ut gjennom den nye kompensasjonsordningen fra staten, som åpnet 18. januar. Hele 402 av disse millionene har gått til kun fem selskaper: Oslo Plaza, Scandic, Hurtigruten, Color Line-gruppen og seismikkselskapet PGS.

At noen får stikker av med en så stor andel av ordningen får SV til å reagere. De mener dette er selskaper som kunne hentet penger i markedet.

– I stedet for å bruke penger på selskaper som vil klare seg greit gjennom krisen, så vil vi innrette systemet slik at det redder de små og mellomstore bedriftene, sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.

KRITISK: Kompensasjonsordningen gir for mye til de største aktørene, mener nestleder og næringspolitisk talsperson i SV, Torgeir Knag Fylkesnes. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Verken Scandic, Hurtigruten, Color Line eller PGS har stilt til intervju, men har i stedet sendt skriftlige svar (se siste avsnitt).

Radisson Blu, som er kjeden Oslo Plaza er en del av, har ikke svart på henvendelsen.

Så mye har bedriftene fått Ekspandér faktaboks Scandic Hotels: 145,1 millioner kroner for september til desember.

Color Line: 92,3 millioner kroner for september tll desember.*

PGS Geophysical: 66,6 millioner kroner for september og oktober.

Hurtigruten: 65,1 millioner kroner for september og oktober.

Oslo Plaza: 32,9 millioner kroner for september til desember. Det bedriftene fikk tildelt av den gamle kompensasjonsordningen, som varte fra mars til august, er ikke med i saken. * Color Line inkluderer selskapene Color Line Transport, Color Line Cruises og Color Group.

Kan få 80 millioner i måneden

For få tilskudd til å dekke faste, unngåelige kostnader, må bedriften blant annet ha hatt et omsetningsfall på 30 prosent, som hovedsakelig skyldes koronapandemien. Større omsetningsfall og jo større faste kostnader, gir altså høyere utbetalinger (se faktaboks).

Maksbeløpet en bedrift kan få utbetalt fra kompensasjonsordningen er 80 millioner kroner for en tomånedersperiode.

– Vi vil senke maksgrensen for månedlige utbetalinger til 10 millioner. For beløp over dette, er det mer hensiktsmessig med statlige lån, sier Fylkesnes.

Fakta om kompensasjonsordningen Ekspandér faktaboks Tilskuddet kan ikke være høyere enn omsetningsfallet målt i kroner for perioden.

Størrelsen på tilskuddet beregnes ut fra en andel av foretakets faste, uunngåelige kostnader.

Hvor mye tilskudd foretaket kan få, kommer an på hvor stort omsetningsfall foretaket har hatt på grunn av koronapandemien.

Beregnet tilskudd under 5000 kroner per tilskuddsperiode tildeles ikke.

Maksimalt tilskudd per periode er 160 millioner kroner.

For få tilskudd må bedriften blant annet ha hatt et omsetningsfall på 30 prosent som hovedsakelig skyldes koronapandemien.

Ordningen gjelder fra september 2020 og ut februar 2021. Regjeringen har sagt at ordningen vil videreføres så lenge det er behov.

Forslaget om lavere maksbeløp og lån får støtte av Ragnar Torvik, som er økonomiprofessor ved NTNU.

– Hvis bedriftene skal de sitte med pengene når det er gode tider, mens staten skal betale når det er lav etterspørsel, da er vi inne i en veldig farlig sti.

OVERLEVER: Økonomiprofessor Ragnar Torviks mener at arbeidsplasser det er behov for etter krisen vil bestå, enten med nye eller gamle eiere. Foto: Therese Lee Støver

Selv om det er mange arbeidsplasser i de store bedriftene, så må vi stille spørsmål om det er riktig pengebruk, mener professoren. Risikoen er at vi holder kunstig liv i arbeidsplasser som uansett blir borte etter pandemien. advarer han.

– For en del av selskapene, så vil hotellene og skipene være der gjennom krisen, slik at de arbeidsplassene vil bli berget uansett. Dersom det er behov for dem.

Taper mye

Også de store bedriftene er hardt rammet av korona, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

– Dette er bedrifter som har ansatte de gjerne vil ha i jobb og utgifter de må betale hver eneste måned. Det er klart at å få kompensasjon ikke er det samme som å ha en normal omsetning.

Regjeringen la opp til et tak på 50 millioner i måneden, før stortingsflertallet med SV, Ap, Frp og Sp økte taket i deres tiltakspakke, minner hun om.

– Når det er sagt, så er det en grunn til at de største bedriftene får mest penger: Det er de som har de største tapene og det er de som har de fleste arbeidsplassene.

FLERTALL: Tydeligvis har de ikke fått flertall på Stortinget for å redusere taket, sier næringsminister Iselin Nybø om SVs forslag om å senke taket for kompensasjonsordningen. Foto: Berit Roald / NTB

Mener vi må se fremover

Enigheten mellom SV og Torvik stopper ved de store bedriftene. SV vil gi de små og mellomstore bedrifter med gjennom å dekke omsetningsfallet i stedet for faste, unngåelige kostnader.

Ordninger som gir mer penger jo mer omsetningen din faller, belønner ikke bedriftene som prøver å holde hjulene i gang, mener Torvik.

– Slike effekter må vi leve med i starten av en pandemi, men jo lenger pandemien pågår, jo større blir problemene. Da må vi tenke fremover om hvordan vi skal komme ut av krisen, og hvordan skal vi stimulere til verdiskaping og omstilling.

Det er en risiko med å være for sjenerøs, men målet med kompensasjonsordningen skal være å redde sunne selskaper, svarer Fylkesnes.

– Vi må bruke permitteringsordningene og lønnsstøtteordningen til å stimulere til aktivitet. Å få kompensasjonsordningen til å gjøre alt samtidig, det er veldig vanskelig.

Ser ikke for seg store endringer

Å kompensere omsetningsfall er vanskelig av to grunner, mener Nybø: enten gir du så mye at bedriftene går i pluss, ellers er dekningsgraden så lav av det ikke dekker de faste kostnadene.

– Så noen perfekt modell er vanskelig å finne.

Foreløpig varer kompensasjonsordningen ut februar, men regjeringen har varslet at denne vil forlenges. Nybø sier at ingen ordninger vil være perfekte, og at det kan komme justeringer.

– Der har vi også levert til Stortinget ulike ting vi jobber med. At vi får en helt ny ordning ser jeg ikke som realistisk, nå som Stortinget har fattet sine beslutninger.

– Avhengig av gode støtteordninger

Hurtigruten sier at de ikke har anledning til å stille til intervju. I en e-post skriver de:

– Siden vi er et stort selskap med mange arbeidsplasser, blir tallene for støtte også ganske store. Men totalt sett er ikke kompensasjonsordningen ikke i nærheten av å dekke opp for inntektstapet, skriver de.

TAPER: Hurtigrutens omsetningen er ned med over 75 prosent, og selv med støtte taper de 130 millioner kroner i måneden, ifølge dem selv. Foto: Linda Bjørgan / NRK

Scandic skriver i en e-post at de ikke ønsker å stille til intervju før etter 17. februar. I skriftlig svar siteres finansdirektør Snorre Moe:

– Vi står overfor en krevende omstillingsperiode de kommende årene, og er avhengig av gode støtteordninger og rammebetingelser for å klare dette på en god måte.

Begge selskapene understreker at de har hentet penger i markedet gjennom lån og aksjonærer.

PGS sier de har tatt omfattende grep for å tilpasse oss et dramatisk omsetningsfall og for å sikre tilstrekkelig likviditet.

– Kompensasjonsordningen har hatt betydning for vår evne til å håndtere denne situasjonen.