De ni finalistene som er klare for MGPjr 2020 Foto: PATRICIA CLAYFORD / NRK

Finalen i MGPjr skulle etter planen arrangeres i Oslo Spektrum 23. mai.

–Vi vet at mange tusen barn og voksne gledet seg til å være til stede under MGPjr og at finalistene gledet seg minst like mye. Vi er veldig lei for at MGPjr 2020 ikke kan sendes som planlagt, men det er viktig å følge de anbefalingene og reglene som gjelder for å beskytte oss mot smitte, sier prosjektleder for MGPjr, Eva Rutgerson Bie.

Har man billett til finalen kan en velge om man vil ha pengene refundert, eller få billettene overført til en ny dato til høsten. Ved refusjon bes man om å kontakte Ticketmaster. Ønsker man å beholde billettene trenger en ikke å foreta seg noe.

– Nå er det viktig å sikre helse og være med på å stoppe spredningen. NRK ser fram til å feire årets unge talenter til høsten med en enda større glede enn vanlig, og vi lover en stor og samlende fest for hele Norge, sier Bie.

NRK følger helsemyndighetens anbefalinger rundt publikumsarrangementer. For å forebygge og begrense smitte skal alle innspillinger som gjennomføres inntil videre gå uten publikum.

