MGP-kveld i Stjernekamp: Dette synger deltakerne

Det skorter ikke på Melodi Grand Prix-erfaring blant deltakerne i årets Stjernekamp-startfelt. Og det er definitivt ingen ulempe, siden MGP for første gang er egen sjanger i årets utgave av det populære programmet.

Kari Gjærum leder overlegent når det gjelder antall MGP-deltakelser, hun har deltatt i elleve norske finaler (hvorav ti som korist og en som artist), og fem internasjonale finaler (som korist). Åge Sten Nilsen representerte Norge i den internasjonale finalen i 2005, med gruppa Wig Wam og superhiten «In My Dreams».

Også Hanne Sørvaag, Adrian Jørgensen, Anette Amelia Hoff Larsen og Kim Rysstad har deltatt i Melodi Grand Prix.

Eurovision-vinnere som mentorer

Og det skorter ikke på Melodi Grand Prix-erfaring blant mentorene heller. Hanne Krogh har deltatt i tre internasjonale finaler, og vant i 1985 med Bobbysocks og «La det swinge».

Alexander Rybak vant hele bøtteballetten i 2009 med «Fairytale», og representerte Norge på nytt i 2018 (15. plass).

De skal hjelpe artistene til å skape nye minneverdige versjoner av legendariske Melodi Grand Prix-slagere. Se liste under!

EUFORISK: Loreen vant Eurovision-finalen i 2012 overlegent. Hennes vinnerlåt Euphoria blir lørdag tolket av Andrea Santiago. Foto: Hege Bakken Riise / NRK

Andrea Santiago: «Euphoria»

Svenske Loreen valset over alle konkurrentene i Eurovision-finalen i 2012, med karakteristisk krabbedans og et refreng så sterkt at det blir en gedigen hit etter seieren. Slageren blir fremført av Andrea Santiago, årets yngste Stjernekamp-deltaker.

Adrian Jørgensen: «Romeo»

Ketil Stokkan representerte Norge med denne i 1986, på hjemmebane i Bergen siden Bobbysocks vant den internasjonale finalen året før. Like legendarisk som låten ble dansetrinnene, og dragshowet fra Great Garlic Girls!

Adrian Jørgensen ble nummer 2 i årets norske MGP-finale etter KEiiNO.

Åge Sten Nilsen: «Heroes»

Svenske Måns Zelmerlöw vant Eurovision med denne låten i 2015 (Sveriges sjette og hittil siste seier), med et sceneshow hvor han hadde interaksjon med sin såkalte «strekgubbe».

Åge Sten Nilsen har rik Grand Prix-erfaring, med seier i den norske finalen i 2005 som høydepunktet (9. plass internasjonalt).

TAR EN SØTA BROR: Åge Sten Nilsen har en sterk MGP-CV. Han har valgt Sveriges vinnerlåt i 2015, Heroes. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Kari Gjærum: «For vår jord»

MGP-dronning Anita Skorgan komponerte denne pianoballaden, og Karoline Krüger fremførte den til en sterk 5. plass i den internasjonale finalen.

Kari Gjærum, som har selv deltatt i elleve norske finaler og fem internasjonale. Hun koret da Bobbysocks vant i 1985.

Bila Saab: «You»

Trolig kveldens minst kjente låt. Robin Stjernberg fra Sverige sang denne på hjemmebane i Eurovision i 2013, og endte på en 16. plass. I låtskriverteamet var det en nordmann, Joakim Harestad Haukaas. Kan Bila Saab gjøre sin versjon mer berømt enn originalen?

CAROLA-COVER: Anette Amelia Hoff Larsen har valgt en ekte klassiker i kveldens sending, Carolas «Fångad av en stormvind» fra 1991. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Anette Amelia Hoff Larsen: «Fångad av en stormvind»

Carola hadde kraft både i stemmebåndene og vindmaskinene da hun vant med denne i 1991, og låten ble en stor hit i både Norge og Sverige. Anette Amelia Hoff Larsen har selv deltatt i den norske finalen – uten å vinne.

Beate Lech: «I Feed You My Love»

Margaret Berger var en av de store favorittene til å vinne den internasjonale finalen i 2013, men endte på 4. plass. En av de mest moderne låtene som har representert Norge dette tiåret, nå skal Beate Lech gi den nytt liv.

Hanne Sørvaag: «Rock' n' Roll Kids»

Irland vant med denne på hjemmebane i 1994, da de tok sin syvende seier i sangkonkurransen. Hanne Sørvaag har deltatt i Eurovision som låtskriver for både Norge, Tyskland og Georgia, og som artist i den norske finalen.

LEGENDARISK: Bobbysocks-seieren i 1985 med Rolf Løvlands låt «La det swinge» er skrevet med gullskrift i MGP-historien. I Stjernekamp får låten nytt liv. Foto: NTB arkivfoto: Erik Thorberg/Scanpix

Sondre Mulongo Nystrøm: «La det swinge»

Kanskje tidenes største norske Melodi Grand Prix-hit, Bobbysocks sto iallfall for vår aller første seier i den internasjonale finalen i 1985. Sondre Mulongo Nystrøm skal fremføre klassikeren, etter å ha hatt Bobbysocks-medlem Hanne Krogh som mentor.

Kim Rysstad: «Rise Like A Phoenix»:

Conchita fra Østerrike hadde kjole og skjegg, og ble i 2014 en av de mest kontroversielle vinnerne av Eurovision. Låten har i sitt originalarrangement et tydelig James Bond-preg, så får man se hvordan folkemusiker Kim Rysstad velger å fremføre låten. Han deltok selv i den norske finalen i 2012 med balladen «Så vidunderleg».

Hvem imponerer deg mest, og hvem vil du i Grand Prix-ånd gi dine 12 poeng? Følg med fra klokken 19.55!