Mette-Marit på liste over ledende tenkere

Det er tidsskriftet Foreign Policy Magazine som står bak rangeringen som de kaller «The leading global thinkers of 2016».

Og det er ikke et hvilket som helst selskap kronprinsessen har havnet i. For listen inneholder også navn som FNs generalsekretær Ban Ki-moon, Tysklands statsminister Angela Merkel og den amerikanske presidentkandidaten Hillary Clinton.

– Motiverende arbeid

Kronprinsesse Mette-Marit figurerer i kategorien moguler, sammen med Melinda Gates og Kate Roberts.

Magasinet skriver at personene som har havnet i denne kategorien velger moralske investeringer. Kronprinsessen hedres for partnerskapet i the Maverick Collective, som hun har grunnlagt sammen med Melinda Gates og Kate Roberts. Organisasjonen arbeider for fattige jenter og kvinners helse og muligheter verden over. Initiativet ble lansert i mai i år.

– Jeg er glad og stolt over hva vi har fått til med Maverick Collective. Prosjektene som drives gjennom dette partnerskapet har allerede fått stor betydning for rundt 300.000 kvinner i ulike deler av verden. Blant annet er et av våre prosjekter nå det største i India for å bekjempe vold mot kvinner, skriver kronprinsesse Mette-Marit i en e-post til NRK.

Kronprinsessen skriver at det er en ære at Foreign Policy Magazine velger å fokusere på kvinners rettigheter.

– Jeg har jobbet med dette prosjektet lenge. Det har vært hardt, men motiverende arbeid. Det er en reise som har betydd mye for meg personlig, og jeg er glad for å kunne bidra. Jeg er også veldig glad og takknemlig for at Melinda Gates i sin tid trodde på prosjektet vårt og hjalp oss å sette det opp. For å sikre kvinners rett til god helse er vi avhengig av nye og innovative løsninger, skriver kronprinsessen.

Grønt tankeskifte

Men Mette-Marit er ikke den eneste nordmannen som har funnet veien inn på lista. Det har også Rasmus Hansson fra Miljøpartiet De Grønne.

PÅ LISTEN: Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Jeg er selvsagt svært glad for å motta denne prisen. Den tar jeg imot på vegne av den voksende grønne, globale bevegelsen som vi nå ser i Europa og i hele verden. Det bør også være en øyeåpner for norske politikere om at miljøpolitikk kommer til å komme stadig høyere på agendaen i årene som kommer, sier Hansson i en kommentar til plassen på listen.

Hansson er plukket ut som en av 15 i kategorien beslutningstakere.

Listeplassen begrunnes blant annet med Hanssons gjennomslag for at Statens pensjonsfond utland – også kalt oljefondet – i 2015 trakk seg ut av kull, samt for at regjeringen i sommer fastslo at Norge skal bli karbonnøytralt innen 2030.