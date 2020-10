Mette Marit kaller Birgit Skarstein et forbilde på Instagram

Lørdag måtte Birgit Skarstein forlate «Skal vi danse». Paralympics-utøveren har fått mange positive tilbakemeldinger på deltakelsen – også fra Norges kronprinsesse.

Kronprinsesse Mette Marit kommenterte nemlig Skarsteins Instagram-innlegg.

Birgit Skarstein sier det er hyggelig at Mette Marit har fulgt med på dansen hennes. Foto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff

– Jeg er så stolt av deg!

«For en innsats Birgit! Du er et forbilde for oss alle! Jeg er så stolt av deg!» skriver Mette Marit under innlegget Skarstein la ut søndag, etter at det ble klart at hun ikke skulle være med videre i TV-programmet.

NRK har vært i kontakt med Slottet, som ikke vil kommentere Instagram-kommentaren.

«Det er innmari hyggelig at Mette Marit har fulgt med på dansen, og at hun liker det vi har gjort! Jeg prøver jo å være hel ved og stå for gode verdier, så jeg setter veldig pris på de fine ordene. Hun er jo et stort forbilde selv, vi er heldige som har et så folkelig kongehus», skriver Skarstein på SMS til NRK.»

– Vi er hele mennesker

Tove Brandvik, forbundsleder i Norges handikapforbund, mener det er flott at Skarstein klarer å være synlig i et sterkt medium som TV.

– Ofte når det er funksjonshemma i mediebildet, så er de der i kraft av funksjonsnedsettelsen. Veldig mye av framstillingene og historiene om funksjonshemma har handlet om den delen av oss som individ, sier hun.

Tove Brandvik er forbundsleder i Norsk handikapforbund. Hun sier det er særlig viktig for unge funksjonshemma å ha en rollemodell som Birgit Skarstein. Foto: Ivar Kvistum / Handikapnytt

– Vi jobber hardt for å synliggjøre at vi også er søstre, naboer, og kollegaer, vi er en del av det norske mangfoldet. Og vi er mer enn funksjonsnedsettelsen vår, vi er hele mennesker, sier Brandvik.

Måtte ut etter duell

Birgit Skarstein har lenge vært en av deltakerne i «Skal vi danse». I det åttende programmet av TV-programmet danset deltagerne seg verden rundt, med danser inspirert fra blant annet Spania, Cuba og Kongo.

Det var Michael Andreassen og Birgit Skarstein som måtte ut i danseduell, og til slutt var var det Skarstein som måtte forlate konkurransen.

Birgit Skarstein har også deltatt i andre store TV-satsinger. Her fra Idrettsgallaen 2020 med Nicolai Ramm på Hamar. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– «Skal vi danse» er tilpasset kjendisene i Norge. Og det å være «en av» har veldig stor betydning i forhold til hvordan funksjonshemma blir oppfatta, sier Tove Brandvik.

– At du kan gå på jobb, at du kan være mor eller være med i «Skal vi danse», altså alle de ulike forbildene som du trenger når du vokser opp. At hun tok denne rollen ble en likestillingspolitisk markering. Det er bra for de unge funksjonshemma å se rollemodeller på andre arenaer enn i handikapbevegelsens egen arena, fremholder hun.

– Møter hets i hverdagen

Forbundslederen forteller at hetsen Skarstein har møtt underveis, er noe funksjonshemma ofte møter i hverdagen sin.

– Det krever både styrke og en viss selvtillit å stå i det. Alle har fått med seg rundene med hets, og mye av den hetsen som vi har sett i kommentarfeltene handler om hetsen knytta til at funksjonshemma er så annerledes enn andre mennesker.

– Det har stor betydning at kronprinsessen faktisk anerkjenner og ser det Birgit har gjort, og velger å løfte det opp, sier forbundslederen i Norsk handikapforbund.

Birgit Skarsteins idrettskarriere Ekspandér faktaboks Birgit Lovise Røkkum Skarstein er en norsk paralympisk idrettsutøver. Hun har ti VM-medaljer (roing og langrenn) og er regjerende verdensrekordholder i roing. Hun har deltatt i tre paralympiske leker. (Sochi 2014, Rio de Janeiro 2016 og Pyeongchang i 2018) I langrenn vant Skarstein verdenscupen i sesongen 2017/2018. Skarstein var flaggbærer for Norge under åpningsseremonien til de paralympiske vinterleker i Pyeongchang 2018.

