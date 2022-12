Matkøene blir stadig lenger: – En akutt fattigdomskrise

Mens mange forbereder seg til en jul med pinnekjøtt og ribbe pakker frivillige fra Røde Kors esker på esker med melk, kaffe, pepperkaker og toalettpapir.

Det skal deles ut til dem som kanskje ikke gleder seg like mye til jul. Og det har blitt flere av dem i år.

– Det vi merker i år er at det er omtrent alle typer mennesker, fra alle samfunnslag. Det er vanlige mennesker som meg og deg rett og slett, forteller Mari-Ann Helliksen fra Røde Kors.

Flere hjelpeorganisasjoner som NRK har snakket med forteller om et kraftig trykk av folk som trenger hjelp før jul og at matkøene bare har blitt lenger.

Mange oppsøker også hjelpeorganisasjonene for å få gaver til barna sine. Her fra juletreet til Kirkens Bymisjon. Foto: Rosa Irén Villalobos

På det lokale Røde Kors-kontoret i Skien har det vært over 400 familier som trenger hjelp.

– Jeg synes det er veldig trist at det er så mange som trenger hjelp til mat og mange er bekymret om de har nok mat selv, fordi barna må ha mat, sier Helliksen.

En anonym far fra Skien har fått julehjelp fra Røde Kors. Både mor og far er i jobb, men lønnen har ikke rukket til julemat.

– Vi måtte ta ned matbudsjettet til 1500 kroner i uken på syv personer. Mange takler når én ting stiger, men når alt stiger i pris blir det vanskelig, forteller han.

Kirkens Bymisjon deler ut matposer før jul. Foto: Per Willy Larsen / NRK

Barnefaren sier han har blitt flink til å finne gratistilbud, men mener det går utover det sosiale å ikke ha råd til aktiviteter.

– Man mister den sosiale biten når man ikke har råd til å gjøre ting som andre gjør, for eksempel gå på kino. Men det er selvfølgelig mat som er viktigst.

– En akutt fattigdomskrise

Også Mental Helse, Frelsesarmeen og Fattighuset forteller om et stort trykk. Fattighuset sier nå at folk som er i full jobb også møter opp i køene, fordi de ikke får det til å gå rundt lenger.

Det vises også i tall fra NAV. I en rapport fra desember står det at flere unge under 30, barnefamilier og enslige nå søker om økonomisk hjelp.

Noen kommuner opplever også at det er flere personer med trygd, lønn og arbeidsinntekt, som i utgangspunktet skal være selvhjulpne, står det i rapporten.

Det er høye levekostnader som har ført til at de må søke hjelp hos NAV.

Frelsesarmeen er godt i gang med å dele ut matesker til de som kommer innom. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

– Dette er en akutt fattigdomskrise som vi ikke har sett på mange år. Folk har rett og slett ikke mat, sier Mímir Kristjánsson som er stortingsrepresentant fra Rødt.

– Frivillige hjelpeorganisasjoner gjør en fantastisk jobb, men organisasjonene skal ikke måtte erstatte velferdsstaten. Da viser det at ting ikke fungerer som det skal, sier Kristjánsson.

Oppfordrer å søke hjelp hos NAV

En undersøkelse gjort av Ipsos for Frelsesarmeen viser at 1 av 5 sliter med de økte utgiftene som har kommet denne høsten.

Frelsesarmeen er godt i gang med å dele ut matesker til de som kommer innom.

– Nå har vi hatt det veldig tøft i høst, så det er folk som normalt har greid seg selv som har tippet over kanten og som nå trenger hjelp, sier Kristin Stordal fra Frelsesarmeen.

Tomas Norvoll, statssekretær fra Arbeids og inkluderingsdepartementet oppfordrer de som trenger hjelp til å oppsøke NAV.

Hjelpeorganisasjonene opplever et større trykk i år enn tidligere. Folk som kommer innom Frelsesarmeen kan velge mellom kjøtt og fisk til jul. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

– Velferdsstaten er der for de som har det vanskelig. Skulle det vise seg utover vinteren at ting blir enda vanskeligere, så er vi selvfølgelige klare til å handle raskt for å håndtere det.

– Er det ikke et tegn på at ting ikke går så bra når folk som er i fullt arbeid står i matkø utenfor Fattighuset?

– Vi vet at det er mange som har det tøft, derfor er det viktig at de som trenger hjelp oppsøker NAV, sier Tomas Norvoll.

– Det er hjerteskjærende å høre om. Her er det foreldre som ikke vet om de har nok mat til ungene sine, sånn kan det ikke være i Norge, sier Mímir Kristjánsson fra Rødt.