Harstad kommune mottok i vår en bekymringsmelding fra Frelsesarmeen om en sterk økning av vanskeligstilte personer som søker om mat.

Harstad kommunestyre har vedtatt å be kommunedirektøren å utrede en ny ordning for gjennomføring av matutdeling.

Ordninga skal ha oppstart i 2025.

Trenger å gjøre kutt

For å starte matutleveringsordninga allerede høsten 2024, la Rødt-leder Hannah Parchat frem et oversendelsesforslag.

Hun vil kutte all matservering og catering på politiske møter ut året, for å heller gi pengene til Frelsesarmeen.

Les også: Mistet barnet: – Vi håper ingen andre må oppleve det samme som oss

Rødt anslår at de kan spare kommunen for mellom 100.000 og 300.000 kroner.

– Hvis alle de kommunalt ansatte og elevene i kommunen kan smøre matpakka si hver dag når de går på skole og jobb, kan politikerne også gjøre det.

Parchat understreker at kommunen står i en vanskelig økonomisk situasjon.

– Vi snur hver stein for å se hvor vi kan hente penger for å få finansiert viktige tjenester og ytelser i kommunen. Da er det også helt på sin plass at man vurderer om man kan strupe matservering og catering til politiske møter.

Mener det handler om arbeidsvilkår

Senterpartiet og Høyre i Harstad var uenig i forslaget til Rødt.

– Når det gjelder matpakke, så forstår jeg ikke hvordan det skal bidra til å få ned behovet for matutdeling og organisering rundt det.

Det skriver gruppeleder i Harstad Høyre, Nina Dons-Hansen, i en e-post.

Dons-Hansen skriver videre at Høyre har fokus på målet og kommunestyrets vedtak, nemlig etablering av matstasjon i Harstad.

– Det arbeidet er administrasjonen i gang med, så må vi vurdere kostnadene når vi får dem fremlagt.

Varaordfører Espen Ludvigsen sier at møtene kan vare lenge, og at det handler om å gi politikerne gode arbeidsvilkår.

LANGE MØTER: Varaordfører Espen Ludviksen (SP) i Harstad vil understreke at politikerne har lange møter, og at det handler om å gi også politikerne gode arbeidsvilkår. Foto: Tora Jarnæs Vold

– Jeg har smurt matpakke i mange år, så det skal nok gå helt fint. Men politikerne har lange dager og mange møter. Hvis vi da skal klare oss med matpakke, må vi kanskje smøre flere.

Kommunestyret har ca. ti til elleve møter i året. Der blir det servert både kaffe og mat til deltakerne.

– Helt normalt

16 år gamle Leander syns politikerne skal kutte catering og gi pengene til dem som trenger det.

GJØR DET SJØL: 16 år gamle Leander i Harstad sentrum synes det er på sin plass at politikerne smører sin egen matpakke før politiske møter. Foto: Tora Jarnæs Vold

– Man trenger ikke å snylte på andre som trenger de pengene. Jeg tenker det er helt normalt at de gjør det sjøl, sier han om matpakke-forslaget til Rødt.

Andre syns det er helt greit at politikerne kan unne seg litt servering.

HELT GREIT: Richard Bendiksen (50) står på kaia i Harstad. Han synes det er helt greit at politikerne får servert lunsj, når de er på jobb. Foto: Tora Jarnæs Vold

– De gjør en fantastisk jobb, sier Richard Bendiksen (50) fra Harstad.

Han synes Harstad kommune skal ha råd til å spandere lunsj på politikerne.

Presserådgiver i Frelsesarmeen, Håkon Løtveit bekrefter til NRK i en e-post at de har en økning av trengende, og at de er glade for at kommunen vil ta ansvar.

– Harstad har hatt stor pågang på vår matutdeling og vi er veldig glad for at kommunen tar dette på alvor og ser på løsninger.

– Vi er mange steder ikke rigget for en slik økning vi har sett de seneste årene, avslutter han.