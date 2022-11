Markus Neby skal leie ny julekalender: – Kjenner jo på nokre nervar

Skjerper den dramatiske nerven

– «De fredløse» har (...) et godt fokus på den interessante dynamikken mellom de to hovedfigurene, nydelig spilt av både Filip Berg og Åsmund Høeg. Regissør, produsent og manusforfatter Henrik M. Dahlsbakken sørger for at deres skjebner gjør inntrykk, skriver filmkritiker Birger Vestmo